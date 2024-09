Nikolić: Pobjeda DPS-a u Podgorici uvešće Vladu u krizu legitimiteta

Podgorica, (MINA) – Pobjeda Demokratske partije socijalista (DPS) na lokalnim izborima u Podgorici pokazaće da Vlada više nema autoritet i legitimitet da upravlja državom, ocijenio je šef Kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić.

On je rekao da državna vlast zna da nema većinu u Podgorici i da će pobjeda DPS-a na izborima u Glavnom gradu uvesti Vladu u krizu legitimiteta.

Kako je naglasio Nikolić, izbori u Podgorici su mini parlamentarni.

“Ukoliko koalicija Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrata, koji imaju 20 ministarstava u Vladi, bude poražena od vodeće opozicione stranke u Glavnom gradu, onda je jasno da ta Vlada više ne može imati ni autoritet, ni legitimitet da obavlja državne poslove”, rekao je Nikolić agenciji MINA.

On smatra da je situacija u državi loša i da je veliko nezadovoljstvo trenutnom vlašću.

“Imamo dvotrećinsku parlamentarnu većinu, nepoznatu u evropskim okvirima, i najglomazniju Vladu na svijetu kojoj je cilj da zadovolji funkcionerske apetite svojih konstituenata, i ništa više”, rekao je Nikolić.

On je upitao da li bi PES i Demokrate krili svoj rejting formiranjem koalicije, da su sigurni da su građanima unaprijedili kvalitet života.

“Zašto im je potrebna inflacija promotivnih sadržaja da ubijede građane kako su im unaprijedili životni standard”, dodao je Nikolić.

On je kazao da u DPS-u očekuju da budu najjača lista na izborima, da formiraju vlast i izvuku Podgoricu iz, prema riječima Nikolića, haosa u kojem se nalazi.

“Istraživanja javnog mnjenja govore da je to realan scenario, a i na terenu nailazimo na veliku podršku građana, jer situacija u Podgorici je tako vidljivo loša, da to nije samo stvar utiska, već činjenica”, naveo je Nikolić.

On je istakao da treba pogledati kako izgleda Podgorica danas i šta su građani dobili u prethodne dvije godine.

“Dobili smo neznalice i neradnike na čelu Glavnog grada, a kao posljedicu imamo pacove, smeće, sprženi teren na stadionu Budućnosti. Dobili smo kuću bez domaćina, gdje se ne zna ko pije, ali se zna da plaćaju građani”, rekao je Nikolić.

On je, govoreći o potencijalnim koalicionim partnerima DPS-a nakon izbora, rekao da su to svi politički subjekti koji imaju isti ili sličan odnos prema Podgorici i Crnoj Gori.

“I koji zbog partijskog ili ličnog interesa neće izdati nacionalne interese Crne Gore”, rekao je Nikolić i istakao da će ta tema svakako doći na red nakon izbora.

On je uvjeren da se neće ponoviti scenario formiranja nekih neprincipijelnih i interesnih koalicija, koje se, kako je kazao, raspadaju svuda po Crnoj Gori i ne izdrže ni godinu.

“Takvi aranžmani nijesu koalicioni već ucjenjivački i ništa dobro nijesu donijeli lokalnim sredinama, osim puke podjele plijena”, istakao je Nikolić.

Komentarišući kampanju za podgoričke izbore, on je rekao da još nije čuo nekoga da kaže da je zadovoljan gradom i uslovima života u Podgorici.

“Vladajuća većina je u paničnom strahu od rezultata izbora i intenzivno zloupotrebljava sve što ima od državnih resursa da bi njihove stranke postigle što bolji rezultat”, rekao je Nikolić.

Kako je kazao, to je nedozvoljena funkcionerska kampanja, od koje nadležne institucije okreću glavu i prave se da je ne vide.

“I nevladin sektor je bio prilično tih, iako se tom temom nekad veoma intenzivno bavio”, dodao je Nikolić.

On je rekao da se vlast više ni ne ustručava da vara i obmanjuje ljude, “obećavajući svemirske brodove na Veljem brdu”.

“Ostalo je još da do nedjelje obećaju most do Italije preko Jadranskog mora i da predstava bude kompletna. Jednostavno rečeno – potcjenjuju inteligenciju građana”, rekao je Nikolić.

Govoreći o sukobu i optužbama premijera Milojka Spajića i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i kako se to može odraziti na podgoričke izbore, Nikolić je podsjetio da su iz DPS-a oduvijek govorili da PES nije ozbiljna politička stranka, već skup ljudi koje samo vezuje zajednički interes.

Kako je rekao, govorili su i da će PES biti sezonska pojava na političkom nebu Crne Gore.

“To se pokazuje na primjeru rastakanja te stranke i njihovog debakla na svim do sad održanim lokalnim izborima, a slično će biti i u Podgorici”, ocijenio je Nikolić.

On je kazao da su građani umorni od njihovih međusobnih svađa.

“Ako do 2020. nijesu znali kako izgleda politička promjena vlasti, danas znaju. Danas znaju da je glas za Spajića, glas za Andriju Mandića (predsjednika Skupštine) i da tu nema nikakve razlike”, naveo je Nikolić.

Prema njegovoj ocjeni, zato je Podgorici i Crnoj Gori potrebna ozbiljna, odgovorna i kompetentna vlast.

“Vjerujem da će pobjedom nosioca liste DPS-a Nermina Abdića i njegovog tima, iz Podgorice započeti talas promjena na svim nivoima”, dodao je Nikolić.

Upitan da prokomentariše najave dvojnog državljanstva, on je kazao da to može da priredi samo onaj koji želi da Crne Gore ne bude.

“Okapasmo da naše djelovanje organizujemo u institucijama, ali ukoliko opstanak države bude doveden u pitanje, jer uvođenje dvojnog državljanstva može da priredi samo onaj koji želi da Crne Gore ne bude, u tom slučaju, državu ćemo braniti svim sredstvima”, naveo je Nikolić.

On je kazao da to treba da znaju i “Mandić i druge usijane glave, koje bi da nastave tamo gdje je 2006. godine zaustavljen Vojislav Koštunica”.

Nikolić je rekao da je Koštunica tada u Brisel nosio spisak od 265 hiljada državljana koji imaju prebivalište u Srbiji, a kojima je želio da omogući da glasaju na referendumu o nezavisnosti.

“Naravno da bi glasali protiv nezavisnosti. Danas žele da dekonstruišu crnogorsku nezavisnost recikliranjem Koštuničine ideje. Poručujemo im još jednom da se ne igraju, jer ćemo upotrijebiti sva sredstva da do toga ne dođe”, zaključio je Nikolić.

