M:tel nudi najbolje rješenje u jednom paketu

Saopštenje za javnost

Podgorica, (22. oktobar 2020) – Kompanija MTEL od sada za nove korisnike kablovskih usluga pruža mogućnost da izaberu usluge koje im najviše odgovaraju za cijelu porodicu i uživaju u svom BOX paketu sa najvećim izborom TV kanala, najbržim Internetom i neograničenim pozivima ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori! Uz sve ovo korisnicima je omogućen popust od 50 % na pretplatu tokom prvih 6 mjeseci.

Novi korisnici shodno svojim željama biraju paket iz široke lepeze novih BOX paketa. Korisnik bira paket zavisno da li želi paket sa ili bez fiksnog ili mobilnog telefona uključenog u pretplatu, a bira i brzinu Interneta koju želi, a koje dostižu čak i do 200Mbps.

Od novih BOX paketa izdvajamo BOX 2.1 u kom korisnici dobijaju Internet brzinu od 120 Mbps i TV paket sa preko 200 kanala, kao i MOVE TV uslugu, koja omogućava premotavanje svih kanala sedam dana unazad. Prvih šest mjeseci za ovaj paket korisnici plaćaju pretplatu sa popustom od 50% koja iznosi samo 12.50 eura.

Paket BOX 3.1 omogućava korisnicima da uživaju u kablovskom Internetu, televizijiskim kanalima i fiksnoj telefoniji. Internet brzina u ovom paketu je čak 140 Mbps, sa preko 200 TV kanala i pristupom MOVE sadržaju na TV-u, a fiksni telefon im omogućava neograničene pozive ka svim fiksnim mrežama u Crnoj Gori i MTEL mobilnoj mreži. Primjenjuje se fer politika sa raspoloživih 30000 minuta mjesečno. Pretplata sa popustom od 50% prvih šest mjeseci trajanja ugovora za BOX 3.1 paket iznosi samo 14 eura.

Korisnici koji žele sve četiri usluge u svom paketu imaju mogućnost da izaberu nekoliko kombinacija BOX 4 paketa. Tako u paketu BOX 4.1 korisnici plaćaju prvih šest mjeseci samo 17.50 eura, a dobijaju brzinu od čak 200 Mbps, preko 200 TV kanala, uz dodatni TV gratis pretplatu. Omogućen im je i dodatni pristup MOVE sadržaju na TV-u i mobilnom uređaju, potom fiksni telefon sa neograničenim pozivima ka MTEL fiksnoj i mobilnoj mreži i 200 min ka Crnogorskom Telekomu i Telekomu Srbije, kao i SIM karticu za mobilni telefon sa neograničenim pozivima ka MTEL fiksnoj i mobilnoj mreži, 200 minuta ka ostalim mrežama u Crnoj Gori, koji se troše zasebno tj. nezavisno od minuta ka MTEL mobilnoj i fiksnoj mreži, neograničenim SMS porukama ka svim mrežama u Crnoj Gori i 10GB Internet resursa mjesečno (nakon čega se ukida dalje korišćenje interneta).

BOX 4.3 je paket sa definitivno najvećom količinom resursa na tržištu. U ovom paketu pored Interneta sa brzinom od čak 200Mbps, imaju preko 200 TV kanala, a uz MOVE pristup TV-u i jednom mobilnom uređaju imaju uključen i HBO i HBO Cinemax, a na čak tri dodatna TV uređaja imaju gratis uslugu. U dijelu fiksne telefonije imaju neograničene pozivi ka svim fiksnim mrežama u Crnoj Gori i MTEL mobilnoj mreži, (fer politika 30000 minuta), a u dijelu mobilne telefonije imaju neograničene pozive ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori. Minuti ka ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u CG se troše zasebno tj. nezavisno od minuta ka mtel mobilnoj I fiksnoj mreži. Potom, tu si i neograničene SMS poruke ka svim mrežama u Crnoj Gori, čak 120GB Internet resursa mjesečno (nakon čega se ukida dalje korišćenje interneta). Mjesečna pretplata za ovaj paket sa popustom od 50% u prvih šest mjeseci iznosi 23.50 eura.

Moramo istaći da korisnici paketa BOX 4.1 , BOX 4.2 i BOX 4.3 paketi imaju mogućnost da aktiviraju dodatne pakete u okviru mobilne telefonije (maksimalno 4 dodatna broja), i to Urban Neo S BOX 4 sa pretplatom od 10.90 eura i Urban Neo L BOX 4 sa pretplatom od 20.90 eura. Ovi paketi omogućavaju čak do 120 GB mobilnog Inteneta mjesečno i neograničene pozive i SMS ka svim mrežama u Crnoj Gori.

Da bi korisnik mogao da aktivira licencu za korišćenje ,,MOVE TV“ aplikacije, potrebno je da kreira nalog na ,,Moj m:tel“ self care aplikaciji/portalu. Nakon toga, korisnik šalje SMS poruku ,,MOVE TV AKTIVACIJA“ na broj 14555. Potom korisnik preuzima ,,MOVE TV“ aplikaciju i pristupa joj putem naloga koji je prethodno kreirao na ,,Moj m:tel“ self care aplikaciji. Nakon toga, sistem će automatski prepoznati po osnovu kojeg account-a korisnik ima pravo na dodjelu licence. Jednom aktivirana licenca važi sve do trenutka kada korisnik zatraži deaktivaciju ove usluge.

Popust na pretplatu prvih šest mjeseci važi uz ugovor na 24 mjeseca. Nepotrošeni resursi se ne prenose u naredni mjesec.

Više informacija o cjelokupnoj ponudi MTEL-a, korisnici mogu naći na Facebook stranici Mtel Imate prijatelje, web site-u www.mtel.me kao i pozivom Korisničkog servisa na broj 1600.

