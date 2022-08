Mtel nagradio najbolje u četvrtom ciklusu konkursa “Zajedno ka vrhu”

Podgorica, 19. avgust 2022. godine – U sjedištu MTEL-a danas su dodijeljene nagrade za upravo završen četvrti ciklus konkursa “Zajedno ka vrhu” koji je stekao veliku popularnost u Crnoj Gori.

„Veoma smo zadovoljni ovim, prije svega, društveno odgovornim projektom kojim smo stimulisali mlade ljude do 35 godina da puste mašti na volju, kreiraju, i inovativne radove pošalju na naš sajt zajednokavrhu.me“ kazala je PR menadžerka MTEL-a Ana Martinović.

Kao primjer je navela upravo pobjednike četvrtog ciklusa konkusra – Edinu Mišurović iz Podgorice i Aleksu Minića iz Nikšića, koji su poslali po fotografiju i time zavrijedili nagrade od po 1.000 eura.

“Na sajtu zajednokavrhu.me do sada pristiglo više stotina radova, koji su zavrijedili preko 70.000 glasova. Žiri MTEL-a je u proteklim ciklusima nagradio četiri dobitnika, dok su glasovi koji su na sajtu svakodnevno pristizali, zavrijedili nagrade za još četiri dobitnika. Slijede nam tri ciklusa sa po dvije nagrade, te onaj posljednji u decembru, za koji konkurišu svi radovi pristigli od 15. Aprila do 15.novembra”, naglasila je Martinović.

Edina Mišurović pobjednica je četvrtog ciklusa sa 7.129 pristiglih lajkova. “Prije svega, želim da čestitam MTEL-u na 15 godina postojanja i zaista odličnog poslovanja. Takođe želim da pohvalim ovu fenomenalu ideju koja je i te kako stimulisala i okupila sve talentovane mlade ljude”, kazala je nagrađena. Kako je ispričala, ideju je dobila već kada je pročitala detalje konkursa “Zajedno ka vrhu”. Prvo što mi je palo na pamet bila je porodica, neki tim. Onda sam spojila to čime se bavim, a ja sam kozmetičarka i sve sam ukombinovala ujedno. I izašla je ta slika za koju mi je veoma drago da smo dobili tako veliki broj glasova. Iako su možda nožice moje bebe pokupile najviše simpatija, posebnu zahvalnost dugujem upravo mužu koji se potrudio da prikupi sve te lajkove, kao i prijateljima, na čemu im takođe zahvaljujem”, istakla je Mišurović.

Ona je pozvala sve mlade i talentovane da slijede njen primjer: prijave se, probaju, potrude jer – nagrade su realna mogućnost, na čemu je zahvalila MTEL-u.

Mladi Aleksa Minić student je smjera Računari i programiranje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. “Fotografisanje je moj hobi već pet, šest godina, a od nedavno to ide u paketu sa grafičkim dizajnom. Zaista imam mnogo materijala da osmislim nešto što odgovara temi “Zajedno ka vrhu”. Mogu reći da je ovo najveće dostignuće do sada za mene, upravo zbog toga što sve radim iz hobija i amaterski”, kazao je on.Kako je naveo, trudi se da njegovi radovi postavljaju pitanja, a ne da daju odgovor. “To znači da čovjek mora dobro da protumači fotografiju i vidi koju priču ona sobom nosi. Vjerujem da je taj uslov ispunjen i ovom pobjedničkom fotografijom. Vjerovatno su se mnogi zapitali zašto je tamna, ali da nije crna – do izražaja ne bi došli zastava i logo Mtela. A i ko zna kakve se još planete tamo negdje nalaze i kakvo je okruženje. Prepustio sam mašti na volju”, ispričao je Minić.

Martinović je zahvalila nagrađenima, te u ime kompanije MTEL pozvala sve da se u narednim prijave i da pristigne barem još ovoliko dobrih i kreativnih radova.

“S obzirom na to da su do sada najviše nagrada dobile upravo fotografije i videozapisi, pozivamo i sve one koji lijepo pišu da nam pošalju pjesmu, priču i tako nam se pridruže. Naravno, to se odnosi i na sve one koji vole da nešto otplešu, otpjevaju, odsviraju. Dakle, mašti i kreativnosti na volju i šaljite nam vaše radove na zajednokavrhu.me ” rekla je ona.

Nagrade su uručili savjetnik izvršnog direktora Zoran Milovanović i šefica Službe za marketing i PR Bojana Vešović.

