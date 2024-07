Spremite se za „Ljeto za pamćenje“ – Telekom obećava odličan provod i vrhunska muzička iskustva.

Prva važna vijest iz Crnogorskog Telekoma jesu besplatne karte za spektakularni muzički događaj, Rubix festival, koji će se održati od 8. do 10. avgusta u Tivtu. Nadmetanje za karte počinje danas – 9. jula, i to u okviru Magenta Moments programa u Telekom ME aplikaciji, a za učešće je neophodno da korisnici otključaju Rubix kupon koristeći 10 Magenta srca. Sistem je jednostavan, poručuju iz Telekoma – nakon otključavanja dostupan je broj kupona, a svaki hiljaditi je dobitni i donosi 2 ulaznice za Rubix Festival. Važno je znati i da korisnici Magenta Moments aplikacije mogu otključati maksimalno 10 kupona, dok će imena dobitnika biti poznata i objavljena 17. jula.

Iz Telekoma pozivaju na akciju, jer možda baš tvoj kupon bude dobitni!

„Ljeto za pamćenje“ i Magenta Moments donose i besplatne ulaznice zaOhrid calling i hrvatski festival – Beat na moru. Više info na linku.

Iz Telekoma stiže i breaking news: Kampanja ‘Ljeto za pamćenje’ u MNE izdanju, svoje veliko finale će imati u septembru, za kada je zakazan Telekom Electronic Beats, čuveni internacionalni muzički program Deutsche Telekoma, koji se, poslije duže pauze, vraća u Podgoricu.

Telekom Electronic Beats Headliner: svjetski poznato ime elektronske muzike – HENRIK SCHWARZ!

Međunarodno priznati muzički producent i kompozitor, HENRIK SCHWARZ poznat je po svom eklektičnom pristupu kompoziciji i dizajnu zvuka. Kao producent i izvođač, uspješno održava balans između elektronske muzike, deep house and tehno zvuka, klasične muzike i džeza, kombinujući energične, dinamične DJ setove na velikim tehno događajima i koncertnim salama. Od 2002. godine, Schwarz objavljuje svoju muziku i ima preko 250 izdanja i produkcija za velike i manje izdavačke kuće.

Biće to nezaboravna septembarska noć u Podgorici -obavezno poslušajte!

Henrik Schwarz live at Cathédrale de Chartres in France for Cercle

Henrik Schwarz (Live) | @beatport Live x Sonus Festival

Nakon nastupa Schwarz-a, DJ pult preuzima Tijana T – već više od 20 godina, kultno ime muzičke scene Srbije. Sada kao full time DJ, Tijana T preuzima globalnu scenu. Njeno majstorstvo acid-dominantnog tehno stila sa elementima house-a, electro-a, breakbeat-a i trance-a privlači pažnju širom svijeta. Ovaj „smrtonosni“ stil lansirao ju je među najaktivnije DJ-eve na turnejama. Sa preko 400 nastupa u 50 zemalja na šest kontinenata od početka 2016. godine, njena karijera govori sama za sebe. Više info na Resident Advisor.

Spektakularan zvuk: Tijana T | Boiler Room Shanghai

Warm Up je rezervisan za lokalnu DJing scenu, sa fokusom na ženske izvođače DJ 1996 i Duo Bizarr.

„Kampanja ‘Ljeto za pamćenje’ je orijentisana na mlade širom evropskog tržišta Deutsche Telekoma, a suština je u povezivanju kroz muziku i zabavu, dostupnosti muzičkih iskustava tokom ‘ljetnje pauze’. Želimo da svjetske kulturne i muzičke ritmove učinimo dostupnijim našim mladim, digitalnim ‘super korisnicima’ i kreiramo nevjerovatne uspomene, koje traju,” poručuju iz Telekoma.

EMPOWERING NEXT GENERATION CULTURE

Aktuelna, ljetnja kampanja je najnovije poglavlje u višegodišnjem programu Telekoma, koji je usmjeren na Generaciju Z, kroz koji ova kompanija pruža podršku mlađoj generaciji u povezivanju i kreiranju nezaboravnih iskustava.

Detaljnije informacije o događajima, koji su dio kampanje ‘Ljeto za pamćenje’, dostupne su na linku https://summerofjoy.electronicbeats.net/ .