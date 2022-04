Žugić: Bankarski sistem se pokazao stabilnim i otpornim na šokove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bankarski sistem Crne Gore pokazao se izuzetno stabilnim i otpornim na šokove, što je potvrđeno u brojnim ocjenama međunarodnih institucija, poput Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), kazao je guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić.

Iz CBCG je saopšteno da su, u okviru redovnih godišnjih proljećnih sastanaka MMF-a i Svjetske banke (SB) održani su sastanci predstavnika Centralne banke sa zamjenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem, direktorom MMF-a za Evropu Alfredom Kamerom i izvršnim direktorom Holandsko-belgijske konstituence Polom Hilbersom.

Na sastanku sa Lijem, kako se navodi, Žugić je ukazao na eksterne izazove ekonomske i finansijske stabilnosti u Crnoj Gori.

On je istakao da je eksterna provjera kvaliteta aktive potvrdila stabilnost bankarskog sistema.

Žugić je naveo da je većina ključnih bankarskih indikatora poput depozita, kredita, kapitala, aktive, dostigla istorijski najviše vrijednosti na kraju prethodne godine.

„Pored dokazane stabilnosti bankarskog sistema, CBCG preduzima niz preventivnih mjera u cilju daljeg jačanja otpornosti bankarskog sistema, poput uvođenja kapitalnih bafera, makroprudencijalnih mjera radi ograničavanja potrošačkih kredita, produženja repo kreditne linije kod Evropske centralne banke, formiranja sanacionog fonda“, kazao je Žugić.

Iz CBCG su kazali da su u cilju daljeg snaženja finansijske stabilnosti, uspostavili sanacioni fond, a izrada sanacionih planova banaka je u toku.

„Takođe, od ove godine je uveden kontraciklični bafer kapitala koji ima za cilj sprečavanje i ublažavanje sistemskih rizika ciklične prirode. Ovim baferom se od kreditnih institucija zahtijeva dodatni kapital u fazi intenzivnog kreditnog rasta, odnosno oslobađa kapital u silaznoj fazi ciklusa“, kaže se u saopštenju.

Li je istakao značaj izuzetno visokog rasta BDP-a, koji je ostvaren u prethodnoj godini, ali je ukazao i na rizike koje nosi neadekvatna konkurentnost u vidu visokog deficita tekućeg računa platnog bilansa.

„Takođe, istakao je spremnost MMF-a da pruži pomoć i podršku Crnoj Gori u daljim reformama“, navodi se u saopštenju.

Žugić je zahvalio i istakao tradicionalno dobru saradnju koju CBCG ima sa MMF-om.

Iz CBCG su dodali da je tokom prvog dana posjete Vašingtonu, Žugić imao i sastanak sa visokim predstavnicima Stejt Departmenta Sjedinjenih Američkih Država.

