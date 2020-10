Tivat, (MINA-BUSINESS) – Žene u biznisu se moraju uvezivati i dopunjavati i jedna drugoj biti podrška, ocijenila je osnivačica kompanije Montenegro Charter Limited, Sanja Božović i savjetovala svim budućim preduzetnicama da vjeruju u sebe i budu proaktivne.

Božović, koja već četiri godine uspješno upravlja svojim biznisom – iznajmjivanjem i prodajom plovila i pružanjem usluga u nautičkom turizmu, kazala je da odlično sarađuje sa drugim ženama preduzetnicama iz nautičkog sektora.

„Ja se bavim određenim granama u nautičkom sektoru, onda postoji moja prijateljica koja se bavi sličnim poslom, samo ona pruža usluge agencije u nautičkom sektoru. Znači mi se stvarno dopunjujemo, odlično funkcionišemo, podrška smo jedna drugoj i uvijek tako treba da bude, ne samo u ovom biznisu, nego u bilo kojem“, rekla je Božović agenciji Mina-business.

Žena u biznisu je, kako smatra, osjetljivija i empatičnija i treba da bude komponenta svakog posla.

Božović je kazala da inicijalno nije planirala da osnuje svoj biznis, već da se tokom poslovnog sazrijevanja odlučila na to, uz podršku porodice.

Ona je dodala da je pored straha, nedoumica i nesigurnosti, kojih je na početku bilo, naprijed gurala odlučnost, radoznalost i želja za uspjehom.

„Nekad mi ljudi kažu ‘A ti radiš s jahtama’. Ja ne radim s jahtama, ja radim sa ljudima, a onda kroz to ustvari nudim određenu vrstu usluge, kao što je na primjer iznajmljivanje i prodaja plovila, organizacija team buildinga na plovilima i slično“, objasnila je Božović.

Ona je saopštila da najviše radi sa klijentima koji nijesu iz Crne Gore, i koji žele da, kada dođu, odmor iskoriste na najbolji način.

Kroz razgovor saznaje njihove prioritete i želje i u skladu sa tim kreira ponudu i predlaže im kako da upotpune svoj odmor.

„Moj core biznis je iznajmljivanje plovila, tu mislim na razne plovne objekte, počev od jedrilica, katamarana do motornih jahti. Ko voli motornu jahtu on najvjerovatnije neće izabrati jedrilicu i obrnuto. Moje je da saznam, kroz razgovor koji teče prirodnim tokom sa klijentom, šta on ustvari želi i koje su njegove mogućnosti i na osnovu toga ja njemu dam predloge“, objasnila je Božović.

Ona je naglasila da yaht charter nije iznajmljivanje jahti, već pružanje usluge smještaja na plovilu.

Klijentu je bitno da je plovilo uredno i čisto i da je posada na brodu pofesionalna, ali treba da bude zadovoljan i cjelokupnom uslugom u Crnoj Gori.

„On je tu kao na nekom plutajućem hotelu i ima mogućnost da vidi Crnu Goru iz najbolje perspektive i da se sjutra kući vrati i predloži svojim prijateljima gdje je proveo sedmodnevni boravak“, dodala je Božović.

Ona je kazala da najveću podršku u vođenju jednog ovakvog biznisa crpi iz sebe. Svim ženama savjetuje da bez oklijevanja pokrenu neki svoj biznis, ukoliko to žele.

„Ako nije uspjela, nije uspjela, barem je probala. Ja ne bih ovaj posao radila da ga ne volim, bavila bih se sigurno nečim drugim. Tako da treba da vidi šta je to što je motiviše i što je čini zadovoljnom“, navela je Božović.

Kako je saopštila, ogromnu podršku za svoj biznis ima i od Porto Montenegra u koji svake godine dolazi sve više plovila.

Božović je rekla da je situacija sa koronavirusom malo usporila stvari, ali smatra da se nautički turizam tome prilagodio.

„Sad ljudi mnogo više vode računa o zdravlju i sigurnosti i nije čak ni izolovana situacija i slučaj da su ljudi birali da iznajme plovilo duže nego što su planirali, jer su se na taj način osjećali sigurnijim nego da su negdje gdje su veća okupljanja i slično“, rekla je Božović.

Ona je ocijenila da biznis u nautičkom sektoru ima ogromne fluktuacije zato što je sezonski posao, ali da prostora za progres ima.

„Definitivno da ima prostora i za nove kompanije i za žene koje žele da se bave ovim poslovima. Sigurno će naći, ako se budu dovoljno interesovale, i neko svoje mjesto u svemu tome“, zaključila je Božović.