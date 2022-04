Zabrinutost za privredu i lockdown u Kini spustili cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima ispod 107 USD pod pritiskom prognoza slabijeg rasta svjetske ekonomije i strahovanja od pretjeranog podizanja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i uticaja lockdowna na kinesku potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je pala 1,69 USD u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 106,64 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,77 USD nižoj cijeni, od 102,02 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta je ove sedmice zabrinuo Međunarodni monetarni fond (MMF) koji je snizio prognozu rasta svjetske ekonomije 0,8 procentnih bodova, na 3,6 odsto, upozorivši da oporavku od koronakrize prijete rat u Ukrajini i snažna inflacija.

Raspoloženje je prigušio i predsjednik američke centralne banke Jerome Powell izjavom da će na sjednici u maju razmotriti podizanje ključnih kamatnih stopa za pola procentnog poena.

Trgovci strahuju i za potražnju u Kini, najvećem svjetskom uvozniku nafte. Šangaj je najavio novi krug mjera zatvaranja, koje će obuhvatiti i svakodnevno testiranje na koronavirus.

Značajniji pad cijena koči nedovoljno snebdijevanje, zbog poremećaja u Libiji, čija je proizvodnja smanjena 550 hiljada barela dnevno. Trgovci istovremeno zaobilaze rusku naftu, zbog sankcija koje su uvele SAD.

Vašington je uveo i embargo na rusku naftu, a EU bi mu se mogao pridružiti.

Izvor iz EU-a rekao je da Evropska komisija pokušava da ubrzanim tempom otvori alternativne izvore nabavke kako bi ublažila posljedice zabrane ruske nafte i nagovorila članice koje zaziru od te mjere da je ipak podrže.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak koštao 108,81 USD, što znači da poskupio 84 centa u odnosu na prethodni dan trgovanja.

