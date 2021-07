Za vakcinisane u julu turistički vaučer od 50 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će svim građanima starijim od 50 godina koji su primili prvu dozu vakcine tokom jula dodijeliti turistički vaučer u iznosu od 50 EUR.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su kazali da će već od kraja jula nosioci vaučera dobiti sms sa porukom u kojoj će biti naznačeno gdje i u kojem vremenskom periodu mogu iskoristiti vaučer, kao i detalje vezane za rezervaciju hotela.

„U opticaju su hoteli Ulcinjske i Budvanske rivijere kao i Institut Simo Milošević, koji će svoje smještajne kapacitete staviti na raspolaganje od kraja avgusta, a korisnici vaučera će dobiti uslugu od dva noćenja na bazi polupansiona“, navodi se u saopštenju.

Smještaj u hotelu će, kako se dodaje, moći da iskoriste isključivo nosioci vaučera.

Iz Ministarstva su još jednom apelovali na sve građane da shvate značaj vakcinacije i doprinesu tom procesu.

