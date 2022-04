Za sedam godina za kamete Exim banci plaćeno 47,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je do kraja prošle godine kineskoj Exim banci samo za kamate platila preko 47,5 miliona EUR, a da prioritetna dionica auto-puta od Smokovca do Mateševa nije ni otvorena, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

„Za punih sedam godina od zaključenja ugovora o kreditu za gradnju prioritetne dionice auto-puta, Exim banci je samo za kamate plaćeno preko 47,5 miliona EUR, a da dionica Smokovac-Mateševo nije ni otvorena, niti se od njenog korišćenja u dogledno vrijeme može očekivati da će značajnije omogućiti vraćanje tog zajma“, navodi se u saopštenju ASP.

Istovremeno je za bankarske naknade plaćeno oko 6,2 miliona, dok je za proviziju za obradu kredita u 2015. izdvojeno nepunih 2,1 miliona.

„Prošle godine je plaćena i prva glavnica od 24,7 miliona, što znači da je trošak do kraja protekle godine dostigao iznos od oko 80,5 miliona EUR“, rekli su predstavnici ASP, koji su te podatke dobili od Ministarstva finansija i socijalnog staranja, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Oni su podsjetili da je iz Ministarstva finansija u januaru saopšteno da je tada plaćena nova, druga rata kredita (glavnica i kamata) od nepunih 29 miliona EUR. To, kako su dodali, znači da je otplata kineskoj državnoj banci već dostigla sumu od 109,5 miliona, a da se na završetak dionice već dugo čeka.

Ministarstvo finansija je prošle godine ugovorilo hedžing za kineski kredit, koji je primijenjen na prve dvije rate kredita – u julu prošle godine i januaru ove. Iz tog Vladinog resora je saopšteno da je ušteda za budžet zbog hedžing aranžmana za te dvije rate oko devet miliona EUR.

Iz ASP-a su podsjetili da se glavnica kineskog kredita mora plaćati dva puta godišnje, u januaru i julu, kao i da je kredit ugovoren 2014. godine na 944 miliona USD, po kamatnoj stopi od dva odsto, na rok od 20 godina, od čega je grejs period definisan na šest godina. Prema navodima Ministarstva finansija, do kraja januara ove godine bilo je povučeno blizu 852 miliona USD.

„Projekat prioritetne dionice autoputa, za koji je odavno jasno da je ekonomski potpuno neisplativ, jedan je od desetine „vrućih krompira“, koje je bivša vlast ostavila novoj, a u javnosti se već duže ukazivalo na potrebu prebacivanja kineskog dolarskog kredita u eurski, imajući u vidu njegov ogroman uticaj na javne finansije i to da je euro domaća valuta plaćanja“, rekli su predstavnici ASP.

Oni su saopštili da crnogorski poslanici, kojima su „usta puna“ navodne brige o građanima i državi, zaogrnuti partijskim interesima i punjenjem sopstvenih džepova, te poharani pizmama, sujetama i međusobnim netrpeljivostima, nijesu uložili ni minimum napora da se ozbiljnije pozabave tom prijeko potrebnom temom.

Iz ASP-a su naveli da je dionica autoputa od Smokovca do Mateševa trebalo da bude završena za četiri godine. Radovi su zvanično počeli na proljeće 2015. godine i trebalo je da budu okončani na proljeće 2019. godine.

„Ipak, ovog proljeća su pune tri godine od prekoračenja roka završetka radova i otvaranja dionice, kao i dobijanja upotrebne dozvole za nesmetani saobraćaj tom dionicom“, rekli su iz ASP-a.

Oni su upozorili da vraćanje kineskog kredita nije jedini finansijski izazov za crnogorske građane, već će to biti i održavanje autoputa, za koje će biti potrebni višemilionski iznosi.

Tu je, prema njihovim riječima, i izgradnja još dvije dionice, kako bi se postojeće „parče“ autoputa povezalo sa ostatkom, jer auto-put jedino tako može postati funkcionalan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS