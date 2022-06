Wall Street pao na početku nove radne sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi izgubili dio dobitaka od prošle sedmice jer se ulagači plaše da će rast cijena nafte ojačati inflacione pritiske, kao i agresivnije zaoštravanje monetarne politike.

Dow Jones oslabio je 222 boda ili 0,67 odsto, na 32.990 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,63 odsto, na 4.132 poena, a Nasdaq indeks 0,41 odsto, na 12.081 bod, prenosi SEEbiz.

Nakon što su prošle sedmice skočili više od šest odsto i tako prekinuli višesedmični negativni niz, u ponedjeljak su na najvećoj svjetskoj berzi indeksi umjereno pali.

Ulagače je zabrinuo rast cijena nafte, nakon vijesti da su čelnici Evropske unije postigli dogovor o zabrani uvoza ruske nafte koja se doprema brodovima.

Nastave li cijene energenata rasti, to bi moglo dodatno ojačati inflacione pritiske, što bi navelo američku centralnu banku, Federalne rezerve (Fed) na agresivnije povećanje kamatnih stopa nego što se očekivalo.

Guverner Feda Christopher Waller kazao je u ponedjeljak, kada se na Wall Streetu zbog praznika nije radilo, da bi Fed trebalo da bude spreman za povećanje kamata 0,5 postotnih bodova na svakoj narednoj sjednici sve dok inflacija ne bude sasvim zauzdana.

U utorak su razgovarali predsjednik SAD-a Joe Biden i predsjednik Feda Jerome Powell, a Biden je poručio da je inflacija sada njegov najveći prioritet.

Na to upućuje i niz posljednjih ekonomskih pokazatelja. U ponedjeljak je objavljeno da su cijene kuća u SAD-u u martu porasle na rekordne nivoe, dok je povjerenje potrošača u maju palo zbog visoke inflacije i povećanja kamatnih stopa.

„Tržište pokušava dokučiti kada bi mogla završiti Fedova borba s inflacijom”, kazao je portfelj menadžer u firmi Natixis Investment Management solutions, Jack Janasiewicz.

Kako se inflacija u SAD-u kreće na najvišim nivoima u 40 godina, iznad osam odsto, Fed je od marta povećao kamate 0,75 postotnih bodova, a očekuje se da će ih dodatno podignuti po 0,5 postotnih bodova na barem naredne dvije sjednice.

Do kraja godine ključne kamate mogle bi se kretati u rasponu od 2,5 do 2,75 odsto, procjenjuje se na tržištu.

To će izazvati usporavanje rasta ekonomije, na što upućuju i svi posljednji pokazatelji.

Prošlosedmičnim snažnim skokom S&P 500 i Dow Jones indeks nadoknadili su gotovo sve gubitke iz prvog dijela maja, pa su mjesec završili gotovo nepromijenjeni. Nasdaq indeks pao je u protekom mjesecu oko dva odsto.

Skok indeksa za šest odsto prošle sedmice podstakao je nadu da bi se tržište moglo brzo oporaviti od oštrog pada prethodnih mjeseci, no trend rasta nije nastavljen.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale jer je vijest o novim rekordnim nivoima inflacije u eurozoni podstakla strahovanja od bržeg nego što se očekivalo zaoštravanja monetarne politike Evropske centralne banke.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,1 odsto, na 7.607 bodova, no frankfurtski DAX skliznuo je 1,29 odsto, na 14.388 bodova, a pariski CAC 1,43 odsto, na 6.468 bodova.

