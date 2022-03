Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će dodatno podržati crnogorske poljoprivrednike, poručeno je sa sastanka ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović i ministra finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić sa predstavnicima Udruženja stočara.

Navodi se da su na sastanku razgovarali o modalitetima za rješavanje problema u mljekarskom sektoru.

“Stijović i Spajić su na sastanku sa proizvođačima iznijeli predlog mjera, koje bi po usvajanju bile usmjerene na podršku crnogorskim proizvođačima i prerađivačima mlijeka i prevazilaženju problema nastalih zbog situacije na tržištu poljoprivrednih inputa”, kaže se u saopštenju.

Istaknuto je da će se prvenstveno razmotriti dodatne mjere sa poreskog aspekta da bi benefit išao direktno u korist crnogorskih poljoprivrednika.

“U prvom redu uvođenje nulte poreske stope na upakovanu koncentrovanu stočnu hranu, kukuruz i pšenicu za stočnu hranu kao i za pasterizovano dnevno mlijeko”, dodaje se u saopštenju.

Stijović je, kako se navodi, naglasio da će u cilju podrške svinjarskom sektoru, koji je jedan od najpogođenijih registrovani proizvođači svinjskog mesa, pored osnovne premije od 100 EUR, dobiti dodatnu podršku od po 50 EUR po nazimici.

Navodi se da su sagovornici razgovarali i o ostalim vidovima podrške i dinamici implementacije kroz agrobudžet i mjerama za dalje očuvanje i unapređenje poljoprivrednog sektora.

