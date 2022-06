Vlada aktivirala garanciju beranske Elektrotehne

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je prije dva dana kompaniji Elektrotehna iz Berana, koja je trebalo da gradi dvije male hidroelektrane (mHE) na Murinskoj rijeci u Plavu, aktivirala garanciju i naplatila 400 hiljada EUR, saopštio je direktor te firme, Aco Vuković.

On je Pobjedi kazao da je, prema njegovim saznanjima, pola miliona EUR po istom osnovu skinuto i sa računa kompanije Dekar hidro koja takođe, kao i Elektrotehna, pred Privrednim sudom vodi spor protiv države tražeći naknadu štete zbog nerealizovane investicije u mHe.

“Nova manjinska Vlada je odmah krenula u nasilno, bespravno i štetočinsko djelovanje tako što je bez ikakvog upozorenja, trunke razumijevanja i bezdušno, kao što rade i pretpostavljam okupacione vlade ili vojne hunte, krenula u naplatu garancija. Sada je krenuo ,,lov“ na investitore i pljačka njihove imovine”, kazao je Vuković.

On tvrdi da se sve to radi pod pritiskom premijera Dritana Abazovića i ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića.

Vuković je dodao da se u svijetu ne može naći sličan primjer da se u eri najveće energetske krize zaustavljaju takvi projekti, kada je megavat energije dostigao cijenu od hiljadu EUR.

On smatra da Vlada na taj način nanosi ogromnu štetu, jer ne dobija nove izvore zelene energije, stvara ogromne obaveze za budžet, imajući u vidu da će, kako navodi, troškovi štete nastale zbog raskidanja koncesija dostići i 100 miliona EUR.

Vuković je kazao da će Crna Gora zbog toga postati rizična investiciona destinacija koju treba zaobilaziti.

“Ovo je poruka domaćim investitorima, bježite glavom bez obzira, što će naša poslovna grupa odmah učiniti, zatvarajući sve privredne aktivnosti i njihovim gašenjem sačekati neka bolja vremena”, naveo je Vuković i dodao da su i banke ugrožene, jer im svakodnevno padaju garancije bez razloga.

On je saopštio da se koncesionari neće lako predati i tražio da im Privredna komora zakaže sastanak sa bankama, advokatima, NVO sektorom, premijerom i ministrima da pred medijima pošalju jasnu poruku da investitore Crne Gore ne može niko da reketira, pljačka i tjera iz zemlje.

Ta kompanija je sa radovima počela u ljeto 2017. godine i prvih deset dana nije bilo nikakvih problema. Vuković navodi da je dio lokalnog stanovništva, ničim izazvan, došao na gradilište i uz prisustvo policije istjerao radnike sa mehanizacijom.

“Pregovarali smo uzalud, nekoliko puta pokušavali da se vratimo na mjesto izgradnje, ali smo bili spriječeni da prođemo lokalnim javnim putem, a policija se pravila ,,mrtva“. Obraćali smo se svima, tadašnjem premijeru, potpredsjedniku Vlade, resornoj ministarki, centrima bezbijednosti Berane i Plav, opštinskoj državnoj tužiteljki, ali je to sve bilo uzalud”, kazao je Vuković.

Vlada je odustala od svih projekata, razgovori oko sporazumnog raskida sa vladom tadašnjeg premijera Duška Markovića nijesu bili uspješni, a činidbena garancija za dobro izvršenje posla od 400 hiljada EUR im je stalno “visila iznad glave”.

“Naša garancija je istekla 2019. godine i pošto smo smatrali njeno produženje besmislenim, jer je Vlada odustala od ovih projekata, nije nam vraćena što je bilo tako razumno i normalno. Ministarka ekonomije Dragica Sekulić ju je, naprotiv, poslala na protest našoj poslovnoj banci sa klauzulom odlaganja izvršenja za jedan mjesec i tako mjesec po mjesec sve do pada vlade Duška Markovića. Prije odlaska sa dužnosti Sekulić je naplatu naše garanciju produžila za šest mjeseci”, tvrdi Vuković.

On je optužio prošlu vladu da je po nalogu Abazovića krenula da se obračunava sa njima i početkom prošle godine im postavila ultimatum da izgrade mHE za 60 dana, kako bi iskoristili ugovor kojim je propisana mogućnost raskida bez prava na odštetu, ako koncesionar ne postupi po nalogu koncedenta.

Elektrotehna u konzorcijumu sa kompanijom Industriaimport-Industriaimpex pred Privrednim sudom traži utvrđenje da su raskinuti ugovor o koncesiji i aneks, kao i naknadu štete od 9,2 miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS