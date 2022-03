Više od 40 odsto barskih gostiju dolazi iz Srbije

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Više od 40 odsto turista koji posjete Bar dolaze iz Srbije, kazao je direktor Turističke organizacije (TO) opštine Bar Ivan Kovač dodajući da je tržište Srbije zbog toga izuzetno značajno za Bar.

„Preko 250 hiljada noćenja koja su ostvarili prošle godine govore o tome koliko je Srbija značajno tržište. Ovdje je danas prisutan veliki broj hotela, predstavnika agencija i slično, svi su ostvarili određene kontakte i zadovoljni su. Vjerujemo da će sezona biti uspješna“, kazao je Kovač drugog dana sajma turizma u Beogradu.

Kovač je, kako je saopšteno iz TO Bar najavio da će se ove godine održati sve tradicionalne manifestacije koje se usljed pandemije koronavirusa proteklih sezona nijesu mogle održati.

“Imaćemo naše prepoznatljivo Ljeto sa zvijezdama, planiramo šest do sedam koncerata u periodu od 15. juna do kraja avgusta, takođe sve ostale manifestacije, poput Barskog đira i drugih”, rekao je on.

Kovač je kazao da će u Baru u predsezoni biti održan koncert Željka Samardžića 9. maja, kao i koncert Dina Merlina 21. maja.

“Takođe, u junu ćemo imati svjetsko takmičenje u KanterStrajku, gdje očekujemo više od 50 hiljada ljudi u našem gradu, a takmičenje će pratiti preko 500 miliona ljudi“, naveo je Kovač.

On je, kako je saopšteno, prisustvovao i radnom sastanku zajedno sa direktorima ostalih TO, na kom su imali priliku da se upoznaju sa novim tehnologijama kada je ocjenjivanje usluga u turizmu u pitanju.

“Prisustvovao je i prezentaciji turističke agencije “Allegra” gdje je bio u prilici da se upozna sa poslovanjem ove kruzing agencije i porazgovara o daljoj saradnji sa direktorom Mihailom Vukićem”, dodaje se u saopštenju.

Direktorica prodaje i marketinga u hotelu Princes u Baru, Ljiljana Lukšić, rekla je da je sajam od izuzetnog značaja za taj hotel.

„Ovdje smo nakon dvije godine i jako se radujemo. Ono što je posebno važno za naš hotel jeste ponuda za region, pogotovo za tržište Srbije, jer su gosti iz te zemlje ostvarili značajan broj noćenja u našem hotelu prošle godine. Nadamo se da ćemo ove godine ostvariti isti ili sličan rezultat“, kazala je Lukšić.

Ona je dodala da se ove godine predstavljaju sa još boljom ponudom.

„Pripremili smo proljećne pakete kao i posebne popuste za ljetovanje – do 35 odsto“, kazala je Lukšić.

Maja Čuljuković ispred barskog hotela Stara čaršija, rekla je da se uvijek rado vraćaju Beogradu, iz kojeg dolaze brojni dragi gosti.

“Naš hotel predstavlja spoj tradicionalnog izgleda starog grada i modernog komfora, tako da kod nas gosti mogu da uživaju u miru, kao i da posjete okolna mjesta koja su adekvatna za aktivni turizam. Naša ponuda se sastoji iz dosta različitih segmenata, a izdvojila bih naš Spa centar sa njegovom jedinstvenom ponudom“, rekla je Čuljuković.

Muzičar Đule Van Gog kazao je da se uvijek rado vraća crnogorskom primorju, a dodao je i da ga posebno za Bar vezuju lijepe uspomene.

Navodi se da je u okviru današnjeg predstavljanja ponude, organizovana i nagrada igra u kojoj su učesnici osvojili vrijedne nagrade.

