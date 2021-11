Upoznali se sa jedinstvenom turističkom ponudom Ulcinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici četiri turističke agencije imali su priliku da se upoznaju sa jedinstvenom turističkom ponudom Ulcinja, koja se najbolje može opisati kao gastro ugođaj uvezan sa prirodnim i kulturno-istrorijskim ljepotama kraja.

Događaj je organizovao Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) u periodu od četvrtka do nedjelje.

Iz CZIP-a su podsjetili da su prošle godine, u saradnji sa nevladinom organizacijom (NVO) MSJA iz Ulcinja i fondacijom EuroNatur, podržali tri projekta sa ciljem razvoja eko-turističkih proizvoda unutar i oko zaštićenog područja ulcinjske solane – Reborn by Adventures, Salty Village i Taste of Ulcinj.

Na red je, kako su naveli, došla promocija njihove ponude i mogućnost da postanu obavezna stanica u turama koje turoperatori nude domaćim i stranim turistima.

„Obilazak je podrazumijevao vođenu hiking turu u okolini Šaskog jezera, posjetu etno-muzeju Dragine, isprobavanje domaćih specijaliteta u autentičnom ambijentu seoskog domaćinstva kao i posmatranje ptica na ulcinjskoj solani“, dodaje se u saopštenju.

Podržane inicijative pomogle su stvaranje novih turističkih proizvoda lokalne zajednice koje obogaćuju ponudu tokom cijele godine i u skladu su sa principima zaštite prirode.

„Trenutno je u toku realizacija još pet malih projekata, odnosno biznis ideja koje smo podržali ove godine sa istim ciljem. Na ovaj način podstakli smo mlade bračne parove, žensko preduzetništvo i porodični biznis, da svojim idejama doprinesu održivom razvoju Ulcinja“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS