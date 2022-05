UN jedan od strateških partnera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podrška Ujedinjenih nacija (UN) je od nemjerljivog značaja jer je jedan od ključnih strateških partnera Crne Gore, kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Đurović je danas razgovarao sa koordinatorom UN-a Piterom Lundbergom.

Prema riječima Đurovića, saradnja Crne Gore i UN-a u prethodnom periodu bila je intenzivna.

“Podrška UN je za nas od nemjerljivog značaja jer ste jedan od naših ključnih strateških partnera i uvjeren sam da ćemo našu saradnju pospješiti u narednom periodu“, kazao je Đurović.

Iz Ministarstva su kazali da su Đurović i Lundberg razgovarali o daljim koracima i nastavku saradnje u okviru predstojećeg petogodišnjeg Strateškog okvira saradnje Crne Gore i UN za period 2023-2027.

Đurović je, kako se navodi, ocijanio da je Crna Gora u potpunosti posvećena održivom razvoju, i da je od velike važnosti tehnička i logistička podrška UN sistema u tom pravcu.

Lundberg je istakao značaj Đurovićevog resora za dalji razvoj Crne Gore.

On je predstavio godišnji Izvještaj o saradnji UN-a i Crne Gore.

„Naša saradnja u prethodnom periodu bila je veoma konstruktivna. Uvjeren sam da ćemo kroz naredni petogodišnji okvir saradnje dodatno učvrstiti partnerstvo i zajednički doprinijeti ubrzanju ostvarivanja ciljeva održivog razvoja u Crnoj Gori,“, kazao je Lundberg.

