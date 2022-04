U utorak o unapređenju vještina poljoprivredno-prehrambenog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i Evropskom trening fondacijom (ETF) organizovaće u utorak događaj o unapređenju vještina poljoprivredno-prehrambenog sektora Zapadnog Balkana – ozelenjavanju i digitalizaciji.

Iz Ministarstva su objasnili da je događaj posvećen unapređenju vještina za razvoj preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana i fokusira se na mala i srednja preduzeća (MSP) aktivna u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije.

“Aktivnosti su usmjerene na pružanje prilagođene podrške u povezivanju stručnog obrazovanja i obuke MSP u oblasti inovacija, razvoja vještina za povećanje produktivnosti i kvaliteta rada u poljoprivredno-prehrambenom sektoru”, navodi se u saopštenju.

Događaj je, kako je objašnjeno, usmjeren na inovativna MSP uključena u oblasti digitalne transformacije i održive tranzicije poljoprivredno-prehrambenog sektora, koja još nijesu, ali nastoje da unaprijede inovacione vještine u poslovanju, poslovna udruženja i industrijske klastere koji podržavaju internacionalizaciju poljoprivredno-prehrambenih MSP i VET institucije uključene u inovacije i formiranje vještina u poljoprivredno-prehrambenoj oblasti.

Na događaju će govoriti predsjednik Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije PKCG, Milutin Đuranović, vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Marijeta Barjaktarović Lanzardi i predstavnica Evropske trening fondacije, Ulrike Damyanovic, ekspertkinja za razvoj ljudskih resursa, kontakt osoba za JIE i Tursku i veza za Crnu Goru.

