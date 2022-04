U Tivtu borave influenseri iz Turske

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Tivta, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Air Montenegro i hotelom Regent Porto Montenegro, realizuje kampanju promocije turističke ponude na tržištu Turske.

Iz TO Tivta su saopštili da je, u cilju intenzivnije promocije ponude destinacije i direktnih letova Istanbul-Tivat nacionalne avio-kompanije, planirana realizacija posjete influensera sa ovog tržišta.

„U periodu od 31. marta do 2. aprila u Tivtu je boravio food influenser Gurhan Kara. Rezultat posjete je preko 50 objava na njegovom profilu o destinaciji, hotelu Regent Porto Montenegro i turističkoj ponudi“, navodi se u saopštenju.

Kara je kazao da je Tivat prelijep grad, sa divnom prirodom, odličnom gastro ponudom i ugodnim smještajem.

„Ljudi su jako topli i druželjubivi. Dočekani smo sa velikom ljubaznošću. Veoma je pogodno što se aerodrom nalazi u blizini svih mjesta za posjetu, kao i hotela. Direktan let iz Istanbula za Tivat takođe čini ovaj grad interesantnom i poželjnom destinacijom za goste iz Turske“, naveo je Kara.

Iz tivatske TO su dodali da je početkom aprila u Tivtu boravio i influenser Halil Bekar.

„Imajući u vidu da su u fokusu njegovih objava destinacijske fotografije, tokom svog boravka posjetio je ruralno naselje Gornju Lastvu, tivatski zaliv sa naglaskom na tri ostrva – Ostrvo cvijeća, Sveti Marko i Gospa od Milosti, kao i ribarsko naselje Bjelila“, navodi se u saopštenju.

Iz TO su dodali da u maju očekuju posjetu još jedne influenserke sa ovog tržišta.

