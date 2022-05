U Kraljevu predstavljena turistička ponuda Tivta i Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Tivat, u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore i lokalnim TO Herceg Novog, Kotora, Bara i Budve, predstavila je u Kraljevu turističku ponudu tog grada, kao i Crne Gore.

Iz TO Tivat su kazali da taj događaj predstavlja svojevrsnu najavu direktne avio linije na relaciji Kraljevo – Tivat koja se očekuje sredinom juna.

Kako su dodali, promotivni događaj,u okviru kojeg je nastupio Niggor, je organizovan u centru Kraljeva.

“Građani su dobili informacije o turističkoj ponudi primorskih opština, cijenama i sadržajima tokom ovogodišnje turističke sezone. Dijeljeni su i promotivni materijali, a organizovano je i nagradno izvlačenje, pa su oni najsrećnije ruke osvojili ljetovanja u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, direktorica TO Tivat Danica Banjević je istakla da je Tivat tokom prethodne godine posjetilo oko 29 hiljada turista sa ovog tržišta, što je dva procenta više u odnosu na isti period rekordne 2019. godine.

Ona je navela da su turisti sa ovog tržišta tom prilikom ostvarili nešto oko 293 hiljada noćenja, što je 14 odsto više u odnosu na 2019. godinu.

„Očekujemo da će Kraljevčani tradicionalno posjetiti Crnu Goru. Ankete, koje mi kao lokalne turističke organizacije sprovodimo svake godine, govore da Crna Gora jeste omiljena destinacija turistima sa ovog tržišta, i nadamo se da će tako biti i ubuduće“, poručila je Banjević.

Potpredsjednik Opštine Tivat Vladimir Arsić je naveo da će, uspostavljanjem direktnog leta, četiri regije ovog dijela Srbije biti povezane sa Tivtom, dodajući da očekuje posjetu velikog broja Kraljevčana.

„Nadamo se da će letovi iz Kraljeva prema Tivtu biti puni kao što je bio slučaj sa letovima iz Niša prethodne godine. U Tivtu ima mjesta za svakoga, i za one sa dubljim, i sa plićim džepom, pa ćemo zaista biti dobri domaćini”, kazao je Arsić.

On je kazao da će Kraljevo ove godine biti povezano sa cijelim svijetom, budući da se sa tivatskog aerodroma leti na više od 35 destinacija širom Evrope i Azije.

“Neka Tivat Kraljevčanima ovoga ljeta bude odskočna daska za svijet, a prethodno neka se u našem gradu odmore ili neka se u povratku sa putovanja ponovo vrate Tivtu“, kazao je Arsić.

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić je istakao da Kraljevo ima značajnu turističku ponudu koja može biti interesantna građanima Crne Gore.

“Pred naše planine Goč, otvoriće se i novi smještajni kapaciteti pa očekujemo da će nas posjetiti veliki broj turista iz Crne Gore. Razgovarali smo o manifestacijama koje Kraljevo tradicionalno organizuje, pa očekujem da će saradnja između turističkih organizacija opština na crnogorskom primorju i naše biti dugoročna i dvosmjerna“, poručio je Terzić.

Iz TO Tivat su kazali da su aktivnost Nacionalne i lokalnih turističkih organizacija propratili brojni mediji, među kojima su: TV Kraljevo, TV Melos, portali Krug, Kraljevo online, Kraljevski magazin, thefilter.media, Radio Kraljevo i Radio Melos.

“Roadshow kampanja NTO CG i lokalnih turističkih organizacija se nastavlja, pa će slični događaji narednih dana biti organizovani u Kragujevcu, Nišu i Beogradu”, poručeno je iz TO Tivat.

