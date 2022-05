U četvrtak o programima podrške preduzetništvu

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Opština Nikšić organizuju Info dan o programima podrške preduzetništvu koji će se održati u četvrtak u deset sati u prostorijama IPC Tehnopolis.

Iz Tehnopolisa je saopšteno da će se na događaju predstaviti programi podrške koje Opština Nikšić sprovodi u korist razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Nikšiću.

Ta aktivnost je, kako se precizira, dio projekta Inovativne održive tehnologije za ekonomsko unapređenje zanatstva – CRAFTINNO, koji se sprovodi u partnerstvu sa Opštinom Nikšić, uz podršku Norveške preko projekta Norveška za vas – Crna Gora.

„Cilj je doprinijeti razvoju inovativnog ekosistema u Crnoj Gori kroz izgradnju kapaciteta za inovacije subjekata za podršku poslovanju i malih biznisa iz oblasti zanatstva“, navodi se u saopštenju.

Na info danu će govoriti menadžer projekta Norveška za vas – Crna Gora Armen Čekić, glavna administratorka Opštine Nikšić i predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu Biljana Vučurović, kao i koordinatorka projekta Zajedno od znanja do posla, Biljana Pinjatić.

