U Budvi trenutno oko 16 hiljada turista

Budva, (MINA-BUSINESS) – U Budvi trenutno boravi 16 hiljada turista, saopštili su predstavnici Turističke organizacije Budve i dodali da je ovih dana primjetan veliki broj turista iz regiona i šire, koji su prvomajske praznike odlučili da provedu u tom gradu.

Iva Bajković iz TOB-a kazala je da je riječ o gostima u hotelskom smještaju koji su pretežno iz Njemačke, Francuske, Italije, Albanije i Grčke, dok je u privatnom smještaju najveći broj gostiju iz Rusije i Ukrajine.

Bajković je dodala da dostupni podaci pokazuju da je posjećenost u predsezoni bolja nego u proteklim godinama, te da očekuju i uspješnu sezonu, prenosi Mediabiro.

„Očekujemo da će rezultati tokom sezone biti još značajniji i bolji“, poručila je Bajković.

Bilo da su prvi put u Budvi, ili već dugogodišnji posjetioci, turisti većinom imaju pozitivne utiske, te su oduševljeni morem, prirodom, Starim gradom, kao i provodom.

„Ovo je odlična destinacija, svima bih preporučio da posjete ovo mjesto“, kazao je Laris iz Letonije.

Sa njim je saglasan i Tom iz Engleske.

„Ovo je divno mjesto. Prethodno smo bili u sjevernom dijelu Crne Gore, na Durmitoru, a zatim smo željeli da vidimo i ovaj dio zemlje. Prelijepo je“, kazao je Tom.

U Budvi je prisutan i veliki broj turista iz regiona.

„Dugo nijesam bio u Budvi van sezone. Veoma mi je prijatno. Pozvao bih sve koji su u prilici da dođu u Budvu, jer je to jedno od najljepših mjesta na crnogorskom primorju“, kazao je Marko iz Pančeva.

Nataša iz Skoplja takođe je oduševljena Budvom.

„Prelijepo je, svake godine sve bolje i bolje. Mislim da je najljepše posjetiti Budvu u maju i junu“, poručila je Nataša.

