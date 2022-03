Tužilaštvu predat predmet o dodjeli koncesije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države predao je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) kompletnu dokumentaciju povodom sporne koncesije firme Džek pot za kazino u hotelu Falkeinstener u Bečićima.

Zaštitnica Bojana Ćirović kazala je Vijestima da je Zaštitnik kompletnu dokumentaciju u njegovom posjedu dostavio Specijalnom tužilaštvu na nadležnost i postupanje kako bi to tužilaštvo ocjenilo da li je radnjama i kojih lica državi eventualno pričinjena šteta usljed izvršenja nekog od krivičnih djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Vlasnici kompanije Džek pot su Branislav Mićunović i Sava Grbović.

Aktuelna vršiteljka dužnosti direktorke Uprave prihoda i carina (UPC) Milena Petričević nije uputila predlog odluke Sektora za igre na sreću kojim se odbija produženje koncesije Džek potu, jer je to pravo iskoristio jednom 2016. godini, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dalje postupanje prije isteka koncesionog prava 18. februara, pišu Vijesti.

Ona je resornom ministru Milojku Spajiću poslala “obavještenje o zatečenoj situaciji” u kojem navodi da je “detaljnim uvidom u spise predmeta ustanovljeno da su činjenice na kojima se temelji predlog odluke o neprodužavanju koncesije nijesu uvjerljivo dokazane i brojni navodi nijesu temeljni u činjenicama iz spisa predmeta.

Petričević je od Spajića tražila da predlog odluku (koji je istovremeno njen v.d. pomoćnika za igre na sreću Andrija Ćetković uputio i ministru) povuče iz procedure u slučaju da ga je ministarstvo uputilo Sekretarijatu za zakonodavstvo radi davanja mišljenja.

Spajić je u mišljenju povodom tog dopisa tražio od Petričević da pošalje predlog odluke kako bi je uputio Vladi na odlučivanje, a njegovo mišljenje u koje su Vijesti imale uvid prošle sedmice, potvrdilo je ispravnost predloga Ćetkovića. Zakonom o igrama na sreću Odluku o dodjeli koncesije nakon sprovedenog postupka, donosi Vlada na predlog nadležnog organa, odnosno, UPC.

Pošto Petričević nije donijela nikakvo rješenje prije isteka koncesije, Džek pot je od Privrednog suda tražio da mu omogući nastavak rada i pored isteka koncesije, sve dok se pravonsžano ne okonča postupak po tužbi koji tada nije bio ni predao.

Sudija i predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić donio je rješenje da kompanija Džek pot može nastaviti sa priređivanjem igara na sreću i bez nove koncesije uz uplaćeni depozit od 35 hiljada EUR, sve do okončanja spora. Naknada za novu koncesiju iznosi dva miliona EUR.

Ćirović je objasnila da je članom 11 Zakona o igrama na sreću propisano da nakon sprovedenog javnog konkursa odluku o dodjeli koncesija donosi Vlada, a da se na osnovu te odluke zaključuje ugovor o koncesiji na deset godina, te da se na zahtjev koncesionara može produžiti za period do najviše pet godina.

”Nema mjesta proizvoljnom tumačenju zakona da se koncesija može produžavati neograničeno, jer iz citirane zakonske odredbe jasno proizilazi da se može produžiti najduže do pet godina, a kako je podnosilac zahtjeva već iskoristio pravo produženja koncesije na period od pet godina, ne postoji zakonski osnov za usvajanje odluke o produženje koncesije, dakle nakon sprovedenog javnog konkursa. Posebno treba imati u vidu okolnost da bi se time omogućilo izbjegavanje plaćanja zakonom propisane jednokratne naknade”, rekla je Ćirović.

Prema riječima zaštitnika, imajući u vidu odredbe Zakona o igrama na sreću, odluku o koncesiji i njenom produženju ne može donositi sud, pa ni Privredni, već isključivo nadležni organ državne uprave na način i u proceduri koju propisuje navedeni zakon.

