Turistima regiona poručili da moraju doživjeti čari Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) podržala je studijsku posjetu Udruženja turističkih novinara Prizma, realizovanu u cilju pripreme afirmativnih reportaža i članaka o turističkoj ponudi Crne Gore.

Posjeta je realizovana pod generalnim sponzorstvom Gold Travel agencije i Stare čaršije, u periodu od 28. maja do srijede.

U posjeti Crnoj Gori boravilo je 16 turističkih novinara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Slovačke.

Tokom petodnevne posjete imali su priliku da obiđu lokalitet Starog Bara, Kolašin, Bjelasicu, Prokletije, Hajlu, kao i nacionalne parkove Biogradska gora i Skadarsko jezero.

Predsjednik Udruženja turističkih novinara Slovenije, Darko Bulc, kazao je da se konačno stvorila prilika da posjeti Crnu Goru.

„Moram reći da sam oduševljen. Fascinirao me je Stari Bar na samom početku, zatim razne rekreativne aktivnosti, poput jahanja konja i ture sa kvadovima. Takođe, i nacionalni parkovi i sve prirodne ljepote Crne Gore”, rekao je Bulc.

On je naveo da će poručiti Slovencima da je Crna Gora idealna destinacija za odmor, a posebno zimi, jer traže neka nova skijališta.

„Prijatno sam iznenađen uslugom Gold Travel agencije, kao i svim hotelima koje smo obišli. To je usluga na izuzetno visokom nivou kojoj ni mnoge naše agencije ne mogu da pariraju”, poručio je Bulc.

U cilju promocije Crne Gore kao atraktivne destinacije za aktivni turizam, novinari su se upoznali sa cjelokupnom turističkom ponudom. S obzirom na trend porasta interesovanja turista regiona za ovaj segment turizma, program je obogaćen raznim rekreativnim aktivnostima, poput jahanja konja i vožnje kvadova.

Urednica i vlasnica portala HiA iz Hrvatske, Marija Barić, zahvalila je organizatorima što je imala priliku upoznati ljepote Crne Gore.

„Zapravo ako ne dođete ovdje ne možete imati pravu predstavu. Nijesam očekivala da je Crna Gora toliko prekrasna. Oduševljena sam prelijepim planinama, fantastičnom gastronomijom i predivnim krajolicima”, navela je Barić.

Ona je rekla da se nada da će njihovi tekstovi podstaknuti mnoge turiste iz naših zemalja, nakon što pogledaju ove priloge koje su već podijelili na društvenim mrežama i na nekim medijima, da posjete Crnu Goru.

Vlasnik magazina Start i portala BIH putovanja iz Bosne i Hercegovine, Dario Novalić, kazao je da je to definitivno jedna od najvažnijih turističkih destinacija na cijelom Balkanu, pogotovo za ljubitelje prirode.

„Možete provesti noć u luksuznom hotelu, a za par sati biti na vrhu planine i uživati u predivnim katunima i potpuno domaćoj hrani, te ćemo čari ove destinacije predstaviti našim čitaocima putem raznih članaka”, poručio je Novalić.

Posjeta ovakve prirode, uz vrlo bogat program, je odlična prilika da se turističkim novinarima regiona Crna Gora, kao već dobro poznata destinacija, ovaj put prikaže u nekom drugom svijetlu i prikažu razni segmenti turističke ponude.

Kao rezultat ove posjete, novinari će objaviti članke i reportaže o Crnoj Gori kao atraktivnoj destinaciji, koja nudi bogat program aktivnog turizma, što će mnoge turiste regiona, koji nisu imali priliku do sada, inspirisati da se upoznaju i sa ovim segmentom turističke ponude Crne Gore.

Pored NTO, podršku ovoj studijskoj posjeti pružile su i lokalne turističke organizacije Podgorice, Kolašina, Rožaja i Plava i Gusinja.

