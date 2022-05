TO Tivat predstavlja turističku ponudu u sklopu roadshow kampanje

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Opštine Tivat učestvuje u regionalnoj roadshow kampanji na tržištu Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije, koja ima za cilj promociju ljetnje turističke sezone.

TO Tivat je na tom događaju učestvovala zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO) i lokalnim turističkim organizacijama Budve, Bara, Ulcinja, Cetinja i Podgorice.

“Tokom Međunarodnog sajma turizma i sporta u Prištini, koji se u organizaciji TO Ulcinj održao prošle sedmice, štand Crne Gore je privukao pažnju brojnih posjetilaca koji su imali priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom naše destinacije”, navodi se u saopštenju TO Tivat.

Predstavnici velikog broja medija sa Kosova su na konferenciji za novinare imali priliku da se bolje upoznaju sa manje poznatim, a vrlo atraktivnim i zanimljivim mjestima za odmor u Crnoj Gori.

Nakon promocije u Prištini uslijedila je prezentacija destinacije u Skoplju.

U organizaciji TO Budva, u nedjelju je održano druženje sa makedonskim medijima koji su bili zainteresovani za novitete u ponudi destinacije, cijene u hotelskom i privatnom smještaju, kao i uslove za ulazak u zemlju.

Promotivni članak o Crnoj Gori je ubrzo nakon konferencije objavljen na najpoznatijem makedonskom portalu Tocka.com.mk, na linku https://tocka.com.mk/vesti/410228/turistickiot-sojuz-na-crna-gora-ja-pretstavi-letnata-ponuda-pred-makedonskata-javnost.

Nakon oficijelnog dijela, organizovana je i nagradna igra za novinare, u okviru koje je TO Tivat dodijelila dobitniku amforu – suvenir ateljea Slaby.

Susret sa novinarima završen je koktelom u hotelu Tims, a promocija ponude crnogorskih gradova održana je i u šoping molu East Gate Skopje.

Promotivne aktivnosti na tržištu Sjeverne Makedonije se nastavljaju danas u Ohridu, a zatim slijedi promocija u Albaniji.

“TO Tivat očekuje pozitivne efekte ove roadshow kampanje budući da posljednjih godina bilježimo trend rasta posjete Tivtu kada su gosti sa ovih tržišta u pitanju”, zaključuje se u saopštenju.

