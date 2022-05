TO Bar ugostila urednicu National Geographic Travellera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar je, zajedno sa Nacionalnom turističkom orgnizacijom (NTO), organizovala studijsku urednice National Geographic Traveller magazina, Sarah Barrell, barskoj opštini.

Iz TO Bar su kazali da Barrell u okviru posjete prikuplja potrebne informacije za specijalni editorijal u kojem će se Crna Gora naći kao dobitnik prestižnog priznanja Best of the world 2021.

“Tom prilikom organizovano je krstarenje Skadarskim jezerom i degustacija lokalnih proizvoda, vina, kao i specijaliteta tradicionalne kuhinje ovog područja na tvrdjavi Besac. Nakon toga uslijedio je obilazak panoramske rute Izmedju dvije čarobne obale, posjeta Starom Baru i Staroj maslini”, navodi se u saopštenju.

TO Bar, kako tvrde njeni predstavnici, kontinuirano radi na promociji barske opštine kroz organizaciju studijskih posjeta eminentnih stručnjaka iz oblasti turizma, ali i svih zaljubljenika u prirodne ljepote koji su od uticaja kada je u pitanju rast broja turista i promocija.

Oni su dodali da se uskoro očekuje i studijska posjeta predstavnika medija iz Poljske za koje je takođe osmišljen poseban program prilagođen potrebama tog tržišta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS