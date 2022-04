TO Bar organizovala akciju Pohod u planine 2022

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Opštine Bar organizovala je i ove godine tradicionalnu akciju Pohod u planine 2022, pod nazivom Promo tura Orahovštica trail.

Tradicionalna akcija Pohod u planine održava se svake godine i ima za cilj promociju aktivnog odmora u zaleđu Bara. Kako se iz godine u godinu primjećuje, sve veći odaziv na ovu vrstu akcije, TO Bar ima u planu nastavljanje ove tradicije i narednih godina.

Pohod u planine je zamišljen kao cjelodnevna pješačka tura koja pruža mogućnost učešća svim građanima, kao i turistima da kroz šetnju i druženje spoznaju predjele netaknute prirode okoline grada Bara.

Tokom ture učesnici su imali priliku da se upoznaju sa svim kulturnim, prirodnim i turističkim potencijalima doline Orahovštice, kao i raznovrsnim zanimljivostima, legendama o kojima su pričali vodiči, kao i mještani tih sela.

Ova staza dugačka je 7,5 kilometara, koja je započeta okupljanjem na Paštrovačkoj gori kod skretanja za selo Brijege. Pješačenje se nastavilo prema zaseoku Gojnići, nakon čega se kretalo prema manastiru u Donjim Brčelima. Potom se pravila pauza u razgledanju mosta Opačac, gdje su učesnici imali priliku uživati u predivnim pejzažima ovog mjesta.

Nastavilo ka selu Dupilo, tačnije zaseoku Šuplja stijena. Domaćinstvo Dajković pripremilo je osvježenje kao i ručak, gdje su učesnici imali priliku prepričavati utiske ovog druženja u prirodi.

Za vođenje ove grupe zaslužni su Radovan Pobor i Judith Schürmann Pobor iz Virpazara.

“Opština Bar posjeduje odlične resurse za razvoj aktivnog odmora, koje je potrebno i koje ima u planu valorizovati na održivi način”, rekli su iz TO Bar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS