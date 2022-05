Šumarstvu i drvnoj industriji neophodna nova stategija razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Šumarstvu i drvnoj industriji neophodna je nova stategija razvoja, kako bi se omogućilo dugoročno rentabilno poslovanje kompanija, orijentacija ka finalnoj proizvodnji i otvaranje novih radnih mjesta, ocijenjeno je u Privrednoj komori (PKCG).

Na sjednici Odbora udruženja šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti, u čijem radu je učestvovao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, sa saradnicima, predstavnici Uprave za šume i nadležne inspekcije, ocijenjeno je da jednogodišnja dodjela sirovine na tenderima ne doprinosi dugoročnom razvoju ovog sektora koji može značajno više da doprinosi bruto domaćem proizvodu (BDP) Crne Gore.

U fokusu sjednice, koju je vodio predsjednik Odbora Milovan Gojković, bili su Program gazdovanja šumama i određivanje uslova, kriterijuma i metodologije vrednovanja ponuda prilikom davanja šuma na korišćenje u ovoj godini.

Program je Vlada usvojila 27. aprila, a za privrednike je najinteresantniji njegov dio koji se odnosi na plan kojim je predviđeno korišćenje 632,53 hiljade metara kubnih bruto drvne zapremine.

Ukupno planirani prihodi po svim vidovima korišćenja šuma iznose 11,4 milona EUR.

“Privrednici su tokom diskusija ukazali da javni pozivi za dodjelu sirovine kasne drugu godinu zaredom, što ugrožava drvoprerađivače, s obzirom na to da je riječ o sezonskom poslu”, navodi se u saopštenju.

Oni tvrde i da dosadašnji način raspodjele doprinosi razvoju monopola u toj oblasti, izvozu sirovina iz naših šuma, te razvoju drvoprerade u okruženju, a ističu i neophodnost donošenja pravilnika o cijenama, da ubuduće svi učesnici imaju ista prava i da način raspodjele bude u interesu države i razvoja.

Na sjednici je saopšteno i da koncesionarima nije doznačena cjelokupna drvna masa iz prethodne godine za koju su uplatili sredstva.

Usljed tog kašnjenja, pojedina izvozno orijentisana preduzeća su u borbi za opstanak.

“Koncesionari traže usklađivanje koncesionih naknada sa cijenama na tržištu. Pojedini smatraju da bi povećanje cijena od 40 odsto bilo korektno, premda ističu da je za to potrebno iznaći adekvatan zakonski mehanizam”, dodali su iz PKCG.

Mali prerađivači su poručili da, prema njihovom mišljenju, dodjela sirovine nije pravedna za sve, te da strategiju razvoja treba zasnivati na lokalnim porodičnim pilanama, što bi, kako navode, doprinijelo otvaranju 1,5 hiljada novih radnih mjesta.

Iz Uprave za šume su odgovorili da kašnjenje tendera nije njihova krivica, podsjećajući da su na prethodnoj sjednici Odbora formirane radne grupe predstavnika velikih i malih koncesionara, koji bi trebalo da dogovore platformu o uslovima dodjele šuma na korišćenje, a koju bi potom dostavili Ministarstvu.

Na sjednici je konstatovano da Crna Gora koristi samo oko 25 odsto potencijala drvne mase, ali i da je neophodno raditi na pošumljavanju kako bismo ovaj vrijedni resurs mogli da ostavimo budućim generacijama.

Joković je zahvalio Komori na organizaciji skupa tokom kojeg je mogao da se, u direktnoj komunikaciji, upozna sa izazovima ovog sektora, apostrofirajući važnost saradnje sa krovnom asocijacijom crnogorske privrede.

“Ovo Ministarstvo je posvećeno fer odnosima u šumarstvu i tome da država bude partner svim privrednim subjektima, te da nikoga ne favorizuje ili na bilo koji način ne eliminiše. Eliminirajući faktor može biti samo korupcija, kriminal i nepoštovanje potpisanih ugovora”, kazao je Joković.

U osvrtu na kašnjenje tendera, on je istakao riješenost Vlade da se ta procedura brzo završi.

“Sve ono što se odnosi na koncesije koje ove godine ističu pripremićemo kako bi tenderi bili na vrijeme, najvjerovatnije u januaru, a možda i u decembru ove godine, kako bi privrednici imali cijelu godinu da nesmetano privređuju”, rekao je Joković.

On je dodao da je uvjeren da će Ministarstvo, u saradnji sa međunarodnom zajednicom, naći najbolje rješenje kako bi se doprinijelo razvoju ove oblasti.

Kao jedan od modela vidi formiranje državnog preduzeća koje će se baviti prodajom šuma.

Joković je pozvao privrednike da svojim predlozima doprinesu kvalitetnim rješenjima za otklanjanje izazova u ovom sektoru.

