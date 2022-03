Što hitnije rješavati izazove krize

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori je što hitnije potrebna funkcionalna Vlada, koja će osigurati rješavanje izazova sa kojima se suočava poslovna zajednica usljed aktuelne krize zbog rata u Ukrajini, konstatovano je na sjednici Skupštine Privredne komore (PKCG).

Iz PKCG je saopšteno da su članovi Skupštine apostrofirali da inflatorna kretanja, odnosno rast cijena, ugrožava poslovanje u više sektora.

„Poseban problem su ugovori sklopljeni u okviru sistema javnih nabavki, a koji ne dozvoljavaju promjenu cijena u skladu sa njihovim rastom na tržištu, već se, shodno zakonu, cijena može uvećati najviše 20 odsto“, navodi se u saopštenju.

Privrednici su se saglasili da se ovo pitanje mora rješavati što hitnije, kako bi se omogućilo dalje nesmetano poslovanje kompanija.

Članovi Skupštine su potencirali i izazov nedovoljnih zaliha pojedine robe, koji već danas predstavlja upozorenje u pogledu snabdjevenosti tržišta najvažnijim proizvodima, naročito onim u okviru robe široke potrošnje.

Komora će se, kako je saopšteno, u narednom periodu snažno angažovati na afirmaciji i prezentaciji crnogorske privrede.

„U posebnom fokusu će biti promovisanje naše turističke destinacije, kako bi se dodatno iskoristili potencijali koje nude regionalno i turistička tržišta sjeverne i zapadne Evrope. Promotivne aktivnosti će obuhvatiti i nosioce žiga Dobro iz Crne Gore, a već u aprilu će biti pokrenuta kampanja koja će doprinijeti njihovoj daljoj afirmaciji“, dodaje se u saopštenju.

Skupština je usvojila finansijski i izvještaj o radu te asocijacije za prošlu godinu, uz konstataciju da ovu godinu treba iskoristiti za još snažnije marketinške i promotivne aktivnosti, jer one doprinose rastu domaće privrede i predstavljaju osnovu za kvalitetnu promocijudomaćih proizvoda i usluga.

U izvještaju o radu navedene su aktivnosti kojima je Komora tokom prošle godine značajno doprinosila unapređenju poslovnog ambijenta, ublažavanju posljedica krize uslovljene pandemijom koronavirusa, te donošenju mjera podrške građanima i privredi.

„Komora je pripremila analize poslovanja crnogorske privrede u prošloj godini i poreskog opterećenja rada u regionu. Inicirala je unapređenje pravnog okvira u cilju otklanjanja ograničenja u poslovanju i jačanja konkurentnosti privrede“, podsjetili su iz PKCG.

Sa sjednica odbora udruženja, grupacija i koordinacionih odbora upućene su inicijative, između ostalog, za povećanje limita državne pomoći, smanjenje poreskog opterećenja rada, proširenje liste ugroženih djelatnosti za ostvarivanje prava podrške iz petog paketa mjera podrške privredi i građanima, državnu pomoć prevoznicima u drumskom saobraćaju, izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV).

Predstavnici sektora su organizovali i učestvovali na oko 80 različitih sastanaka u cilju rešavanja aktuelnih problema u privredi, koji su nastali zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti usljed pandemije Covid-19.

Komora je tokom prošle godine radila na implementaciji 24 projekata iz 12 programa, organizovala 80 edukativnih skupova sa više od pet hiljada učesnika, brojne međunarodne susrete, te izdala 1,5 hiljada dokumenata.

