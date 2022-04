Spajić: Uz blokčejn rame uz rame sa svjetskim liderima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Boravak svjetskih stručnjaka u oblasti kriptovaluta i blokčejn tehnologije je izuzetan doprinos razvoju Crne Gore, kroz približavanje te oblasti građanima, ali i uspostavljanju zakonodavnog okvira, saopštio je ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić.

„Široka primjena blokčejna daje nam prostor da sustignemo svjetske lidere i pozicioniramo Crnu Goru u sam vrh“, rekao je Spajić u srijedu na panelu Budućnost Sad! Nova era crnogorskih finansija, u kom su učestvovali eminentni svjetski stručnjaci.

Osnivač Eterijuma, Vitalik Buterin, glavni istraživač Eterijuma Vlad Zamfir i međunarodni profesor prava Boris Mamlyk, došli su da pomognu Ministarstvu pri izradi zakonske regulative o kripto valutama i blokčejnu, neophodne za privlačenje investicija u ovom sektoru.

Ključno pitanje panela, ali i rada na zakonu, bilo je kako blokčejn može pomoći Crnoj Gori.

Buterin je poručio da Crna Gora mora imati dobru legislativnu osnovu, kao i kapacitete za edukaciju mladih generacija, kako bi građani osjetili korist od te tehnologije. Spajić je napomenuo da se intenzivno radi na obje inicijative.

Spajić je rekao da je potrebno predvidivo i stabilno okruženje i otvaranje prostora za razvoj i upotrebu blokčejna u Crnoj Gori, a sve u cilju da od toga korist imaju, kako crnogorski građani, tako i cijeli svijet. Takođe, naveo je da je u proteklom periodu napravljen ozbiljan iskorak kako bi Crna Gora zakonom u toj oblasti dospjela na svijetsku kripto mapu.

On je zahvalio gostima na nesebičnoj podršci koju pružaju Crnoj Gori i publici koja je aktivno učestvovala sa pitanjima na ovom panelu.

„Hvala našim uvaženim gostima na podršci našem putu da sve raspoložive resurse stavimo u službu životnog standarda građana”, rekao je Spajić.

Video sa panela se nalazi na linku: https://www.youtube.com/watch?v=au3kPeEIl3c

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS