SNP: Funkcioneri odlazeće Vlade da prestanu da obmanjuju građane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalistička narodna partija (SNP) pozvala je funkcionere odlazeće Vlade da prestanu da, kako navode, obmanjuju građane, jer je jasno da će program buduće izvršne vlasti kreirati novi ljudi koji će voditi računa o penzionerima.

“Danas smo svjedoci svojevrsne svađe između ministra finansija Milojka Spajića i njegovih branilaca i Demokratskog fronta (DF) oko toga ko je prvi predložio povećanje penzija za crnogorske penzionere. Godinu i po nije bilo dovoljno Vladi u odlasku da se pozabavi pitanjem povećanja penzija za naše najstarije sugrađane, ali su se sada, u susret lokalnim izborima u Beranama, ali i u drugim opštinama, Krivokapićevi ministri toga naprasno sjetili”, saopštili su iz SNP-a.

Iz te partije su kazali da su mnogo puta isticali da se u okviru programa Evropa sad pažnja mora posvetiti i penzionerima, ali da njegovi kreatori nijesu uzeli u obzir to mišljenje.

Iz SNP-a su takođe tražili da se obezbijedi određeni iznos novčane pomoći nezaposlenima, ali ni za taj zahtjev nije bilo sluha.

“Simptomatično je da se u momentu formiranja nove vlade, koju treba da čine neki novi ljudi, pokreće ova priča, koja je samo populistički pokušaj funkcionera Krivokapićeve stranke u nastajanju, da prikupe koji glas više, prvo u Beranama, a zatim i na lokalnim izborima u drugim gradovima”, dodali su iz SNP-a.

