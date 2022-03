Snažna podrška EU domaćoj poljoprivredi do 2027. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – IPARD program se sprovodi u programskom periodu do 2027. godine, saopštili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dodali da su netačni navodi da je realizacija sredstava ugrožena.

„Mi na evropskom putu sprovodimo sve preuzete obaveze i to naši evropski partneri dobro vide i razumiju“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo je, kako su objasnili, postupilo u svemu u skladu sa planiranim obavezama i sačinilo Predlog IPARD III programa, koji je zvanično dostavljen Evropskoj komisiji (EK).

„Očekujemo da njegovo usvajanje bude nakon usaglašavanja sa eventualnim sugestijma i komentarima od EK“, dodaje se u saopštenju.

Kako su naveli, tim Ministarstva je u potpunosti posvećen da ispuni sve uslove koji proizilaze iz pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom (EU) za interes razvoja poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori i unapređenje standarda poljoprivrednika i njihovih porodica.

„Naši poljoprivrednici u ovom trenutku koriste bespovratna sredstva iz IPARD II programa, kroz koji su realizovane velike i značajne investicije. Podržanim investicijama je proizvodnja tehnološki unaprijeđena, a hrana se proizvodi uz poštovanje svih standarda. Dok smo otvarali sve planirane pozive u okviru ovog programskog perioda, paralelno smo pripremali i novi IPARD III program, koji u narednim godinama donosi još veću bespovratnu podršku domaćoj poljoprivredi“, poručili su iz Ministarstva.

Novi IPARD III program je, kako su saopštili, pripremljen u skladu sa svim zadatim smjernicama koje su važeće za sve ostale zemlje koje sprovode IPARD program.

„Današnja potvrda Delegacije EU, na čijem je čelu ambasadorka Oana Kristina Popa, da ne postoji opasnost od gubitka sredstava za IPARD III, te da su tokom procesa izrade ovog nacrta relevantna IPARD tijela konsultovala EK o različitim pitanjima u vezi sa programom, jedna je u nizu potvrda da Ministarstvo poljoprivrede i crnogorska Vlada čvrsto stoje na putu saradnje i implementacije EU programa“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da će dati dovoljno vremena svim zainteresovanim korisnicima da pripreme svoje projekte, a u tom procesu imaće punu podršku tog Vladinog resora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS