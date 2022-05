Smailović: Prethodna vlada zakočila ključne razvojne projekte u državi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prethodna vlada zakočila je ključne razvojne projekte u državi, ocijenio je poslanik Bošnjačke stranke (BS), Amer Smailović.

On je rekao da se, na žalost građana, posebno onih na sjeveru, desilo ono na šta su iz BS upozoravali tokom skupštinskih rasprava o budžetu za prethodne dvije godine.

“Zaustavljene su ključne kapitalne investicije koje su imale za cilj ujednačavanje regionalne razvijenosti, podizanje nivoa privredne aktivnosti u nerazvijenim područjima i smirivanje unutrašnjih i vanjskih demografskih kretanja, koji depopulizuju sjever Crne Gore”, naveo je Smailović u saopštenju.

On je istakao da razlog za zabrinutost predstavljaju činjenice koje je iznio ministar finansija Aleksandar Damjanović, a posebne one o stepenu realizacije kapitalnog budžeta sa aspekta regionalnog razvoja.

“Ono što posebno brine jeste da u ovom kapitalnom budžetu, koji je od prethodnog ministra finansija, Milojka Spajića, najavljivan kao rekordan, ne samo da opet nijesu izdvojena dovoljna sredstva za ključne projekte, već su i oni projekti koji su postali sastavni dio kapitalnog budžeta, postali mrtvo slovo na papiru”, tvrdi Smailović.

Kako je naveo, tome u prilog govore poražavajući podaci koje je Damjanović iznio, a tiču se dinamike realizacije kapitalnog budžeta u prvoj polovini ove godine.

“U tom periodu je realizovano svega 47,9 miliona EUR, od čega se 21,5 milion odnosi na projekat auto-puta, a ostatak od 26,4 miliona za sve ostale razvojne projekte, od planiranih ukupno 240 miliona EUR”, precizirao je Smailović.

