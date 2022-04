Sistemske slabosti bankarskog sistema riješene prije pandemije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je prije izbijanja globalne pandemije riješila sve sistemske slabosti u bankarskom sistemu, tako da je Crna Gora ušla u krizu sa snažnim sistemom, saopštio je njen guverner Radoje Žugić.

On je na sastanku sa potpredsjednicom Svjetske banke (SB) za Evropu i Centralnu Aziju, Annom Bjerde, kazao da je CBCG implementirala deset paketa mjera koje su poboljšale socijalni položaj građana, olakšale prevazilaženje recesije privredi i očuvale stabilnost sistema.

Žugić je rekao i da su te mjere, prema ocjeni Međunarodnog monetarnog fonda (MFF), ublažile recesiju u Crnoj Gori.

„Regulatorni okvir je značajno unaprijeđen i približavamo se punoj harmonizaciji sa pravnim sistemom EU“, naveo je Žugić na sastanku koji je organizovan u okviru Proljećnog zasijedanja MMF i SB.

On je dodao da se Crna Gora suočava sa brojnim globalnim izazovima koji negativno utiču na domaću ekonomiju, kao što su rat u Ukrajini, posljedice globalne pandemije, monetarno preobilje koje su kreirale vodeće centralne banke u borbi protiv kriza i prekinuti globalni lanci snabdijevanja.

Bjerde je saopšila da je i dalje prisutan visok nivo neizvjesnosti na globalnom nivou, ukazala na značaj realokacije turističkih tokova ka zemljama Zapadne Evrope i izrazila spremnost za nastavak započetih projekata u Crnoj Gori.

SB kroz pet aktivnih projekata, ukupne vrijednosti oko 141 milion USD, u Crnoj Gori podržava regulaciju rječnih tokova i otpadnih voda, poljoprivredu, reformu administracije i energetiku.

Iz CBCG su saopštili da je Žugić na sastanku sa direktorom Holandsko-belgijske konstituence u SB, Koenom Davidseom, razmijenio stavove po pitanju ekonomske situacije u Crnoj Gori i članicama Konstituence.

„Naglašeno je da Crna Gora podržava regionalni projekat SB i Evropske komisije u vezi sa modernizacijom platnih sistema zemalja Zapadnog Balkana, uz očekivanje da će on ubrzati integraciju Crne Gore u SEPA-u“, navodi se u saopštenju.

Žugić se zahvalio na tehničkoj pomoći SB za projekat izrade tenderske dokumentacije za sistem instant plaćanja i uvođenje QR koda.

Na sastanku u okviru Proljećnog zasjedanja MMF i SB, posvećenom regionalnim ekonomskim perspektivama, konstatovano je da je rat u Ukrajini izuzetno negativno uticao na globalni i regionalni ekonomski rast. Nakon ostvarenog rasta od 6,5 odsto u regionu Evrope i Centralne Azije, za ovu godinu je projektovan pad od 4,1 odsto, što je dvostruko veća kontrakcija od recesije u 2020. godini uzrokovane pandemijom.

„Oporavak od krize uzrokovane globalnom pandemijom je i prije početka rata bio usporen zbog povećanja kamatnih stopa i geopolitičkih tenzija, smanjenja rasta i trgovine, inflatornih pritisaka, kontinuiranog rasplamsavanja kovida i smanjene makroekonomske podrške“, ocijenjeno ej na sastanku.

Prognoza rasta bruto domaćeg proizvoda za narednu godinu za ovaj region iznosi 2,3 odsto.

