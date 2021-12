Sindikati protestovali ispred zgrade Skupštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savez sindikata (SSCG) i Unija slobodnih sindikata (USSCG) organizovali su danas protest ispred zgrade Skupštine, zbog toga što u dnevnom redu sjednice parlamenta nema njihove inicijative za izmjenu Zakona o radu.

Tom inicijativom bi se između ostalog produžilo trajanja Opšteg kolektivnog ugovora koji ističe 31. decembra, prenosi portal Antena M.

Generalni sekretar SSCG, Duško Zarubica, kazao je da su se dvije sindikalne centrale ujedinile, kao i da se nadaju da će svi zaboraviti na neke manje važne stvari i dati doprinos za bolji život svih u društvu.

“Zaboravite političke interese, ovo su životna i pitanja svih građana Crne Gore. Apelujemo da razmotrite naše, više nego opravdane, zahtjeve. Poslanice i poslanici pozivamo vas da nas primite. Nikad nije kasno da napravimo i dogovorimo nešto što će biti dobro za građane”, rekao je Zarubica.

On je dodao da očekuju da ih pozovu i da u direktnom razgovoru iznesu sve argumente i da idu ka boljoj budućnosti.

Obje sindikalne centrale su inicijativu poslale Skupštini i svim poslaničkim klubovima još u septembru, a zatim je obnovili prije nekoliko dana, ali nijesu dobili nijedan odgovor.

Generalni sekretar USSCG, Srđa Keković, naveo je da Opšti kolektivni ugovor obuhvata najširi spektar radničkih prava, a bez njega desetine hiljada radnika iz sektora koji nemaju granske kolektivne ugovore bi ostali bez većine radničkih prava.

