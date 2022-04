Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici Crne Gore Međunarodni praznik rada dočekuju u teškim ekonomskim i društvenim uslovima, zbog čega su sindikalno jedinstvo i solidarnost potrebniji nego ikad, kako bi ojačali radnička prava i sačuvali radna mjesta, ocijenjeno je iz Saveza sindikata (SSCG).

“Globalna ekonomska kriza, uzrokovana pandemijom korona virusa, ratovima u Evropi, kao i veoma nestabilna politička situacija i brojni problemi u privredi naše zemlje, zahtijevaju snaženje i omasovljenje sindikata kao i odlučniju sindikalnu borbu”, navodi se u Prvomajskom proglasu te sindikalne organizacije.

SSCG ocjenjuje da su sindikalno jedinstvo i solidarnost sada potrebniji nego ikad, kako bi ojačali radnička prava i sačuvali radna mjesta, izborili se za standard dostojan čovjeka, bolje uslove rada i zaštite na radu i veću državnu podršku u sprovođenju legislative koja se odnosi na radnička prava.

“U situaciji kada je povećanje plata ‘istopio’ enorman rast cijena osnovnih životnih namirnica, goriva, ali i svih drugih roba, nadležni sa posebnom pažnjom moraju pratiti radničke zahtjeve, a socijalni dijalog učiniti još kvalitetnijim”, navodi se u saopštenju.

SSCG-u će, kako se dodaje, zahtjevi radnika uvijek biti prioritet i kontinuirano će insistirati od nadležnih institucija da stvore uslove u kojima zaposleni svojim radom mogu zaraditi plate po mjeri čovjeka i evropskih standarda, a preduslov za to je snaženje privrede i naravno stabilan politički ambijent.

“U nadi da će radnici Crne Gore sljedeći Prvi maj, kao i brojne buduće, dočekati u mnogo povoljnijim ekonomskim i političkim uslovima, sa većim pravima i platama, svim radnicima čestitamo Međunarodni praznik rada”, rekli su iz SSCG.

Oni su pozvali radnike da se u što većem broju uključe u rad Sindikata, jer “više ruku daje veću snagu”.

U toj sindikalnoj organizaciji su poručili da je rad čovjekova esencija, a radnici su snaga i pokretači sindikata, države i cjelokupnog društva.

