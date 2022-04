SDP traži kontrolno saslušanje zbog stanja u CEDIS-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokratska partija (SDP) podnijela je zahtjev za kontrolno saslušanje zbog utvrđivanja uzroka i načina pokrivanja finansijskih gubitaka Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) od 10,9 miliona EUR.

SDP traži da skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet što hitnije sasluša ministra kapitalnih investicija, Mladena Bojanića i izvršne direktore CEDIS-a i Elektroprivrede (EPCG), Vladimira Čađenovića i Nikolu Rovčanina.

Član Predsjedništva SDP-a, Mirko Stanić, podsjetio je da je Vlada na elektronskoj sjednici dala saglasnost na odluku kojom je EPCG pokrila finansijski gubitak CEDIS-a od 10,9 miliona EUR, bez predloga resornog Ministarstva kapitalnih investicija.

On je upozorio da se u konkretnom slučaju radi o raspolaganju novcem EPCG, kompanije u većinskom državnom vlasništvu, kojim se pokrivaju finansijski gubici od skoro 11 miliona EUR.

“Poznato je da svaki gubitak državnih kompanija i njihovo loše poslovanje na kraju ide na štetu zaposlenih i građana po više osnova. Donošenje odluke na tajnoj sjednici Vlade i bez predloga resornog ministra budi dodatnu sumnju u nezakonitosti, moguće po više osnova”, rekao je Stanić.

On smatra da je opravdano da se na nadležnom Odboru razgovara na tu temu kako bi građani dobili potpune informacije, imajući u vidu da se radi o kompanijama koje su direktno ili indirektno u državnom vlasništvu.

“Takvim odlučivanjem je nastavljen netransparentan rad Vlade i to otvara mnoga pitanja koja se moraju pojasniti, a koja se prije svega tiču zakonitosti same procedure, kao i razloga zbog čega je kompanija, koja je bila među najprofitabilnijim u Crnoj Gori, ostvarila tolike gubitke u poslovanju”, naveo je Stanić.

On je dodao da bi trebalo ispitati da li se takvom odlukom ulazi u zonu zakonite pomoći, kao i da li su pričinjene milionske štete državnom budžetu po osnovu izgubljenih poreskih prihoda i dividende koju bi država prihodovala kao većinski akcionar.

“Naredno pitanje je da li su odlukom preduzeća u većinskom državnom vlasništvu da pokrije gubitke drugog preduzeća oštećeni manjinski akcionari, kojima je po tom osnovu umanjena dividenda”, saopštio je Stanić.

On smatra da je značajno da se sagledaju svi aspekti poslovanja CEDIS-a u proteklom periodu, zbog čega je nužno saslušanje izvršnog direktora, s obzirom na to da se radi o preduzeću koje je 100 odsto u vlasništvu državne EPCG i koje servisira potrebe preko 410 hiljada korisnika u Crnoj Gori.

“U javnosti su prisutne sumnje da je do ogromnih finansijskih gubitaka CEDIS-a došlo zbog neracionalnog i nedomaćinskog poslovanja, koje je u prethodnom periodu radno angažovalo više stotina ljudi, dominantno po partijsko-klijentelističkom ključu”, rekao je Stanić.

