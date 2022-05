Šćepanović: Horizont Evropa najbliži oblik saradnje Crne Gore sa EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učešće Crne Gore u programu Horizont Evropa je vjerovatno najbliži oblik saradnje Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), kazala je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović.

Šćepanović je, na prvom sastanku Horizont Evropa Zajedničkog odbora za istraživanje i inovacije EU i Crne Gore, kazala taj program u velikoj mjeri doprinosi jačanju znanja i iskustva domaćih istraživača i stvara bolje mogućnosti za njihov dalji rad.

Iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja su kazali da crnogorska naučnoistraživačka i inovaciona zajednica ravnopravno i uspješno učestvuje u tom programu, koji je jedan od najznačajnijih programa EU za finansiranje istraživanja i inovacija vrijednom 95 milijardi EUR.

Kako se navodi u saopštenju, Crna Gora je pristupila tom programu u decembru prošle godine, a njeno učešće je ključno za rast i dalji razvoj crnogorske nauke i inovacija u skladu sa evropskim vrijednostima i naporima.

“Učešće Crne Gore u programu Horizont Evropa je vjerovatno najbliži oblik saradnje Crne Gore sa EU i u velikoj mjeri doprinosi jačanju znanja i iskustva domaćih istraživača i stvara bolje mogućnosti za njihov dalji rad” kazala je Šćepanović.

Ona je istakla da je Crna Gora veoma posvećena učešću u Programu i uključivanju crnogorskih aktera u najsavremenije istraživačke i inovacione projekte, dodajući da je fokus Crne Gore i optimalno korišćenje mogućnosti Horizont Evropa programa za implementaciju prioriteta pametne specijalizacije (S3).

Prema riječima Šćešanović, Crna Gora je napravila značajan iskorak u implementaciji S3 u prethodnom periodu, ali i zemlje Zapadnog Balkana takođe napreduju u tom procesu, pa se stvara dobra osnova za jačanje regionalne saradnje.

“Fokusiranje inovacionih kapaciteta na specifične prioritete S3 i jasna institucionalna i programska osnova za inovacije otvaraju širok spektar mogućnosti saradnje, posebno sa zemljama koje dijele iste prioritete, gdje možemo iskoristiti naše komparativne prednosti i kreirati mnogo zajedničkih inicijativa, posebno unutar Horizont Evropa” saopštila je Šćepanović.

Ona je dodala da je sigurna da će se zajedničkim radom postići zapaženi rezultati u programu, jer Crna Gora ima naučni i inovacioni potencijal koji treba u potpunosti iskoristiti.

Šefica za pridruživanje programu Horizont Evropa u Generalnom direktoratu za istraživanje i inovacije Evropske komisije, Ruta Zarnauskaite je kazala da je učešće Crne Gore u Programu značajno postignuće i pohvalila uspjeh crnogorske naučnoistraživačke zajednice u prvoj godini učešća.

“Naglasila je da moramo biti sigurni da nam nauka i inovacije pomažu i čine život, ne samo održivim, već čak i mogućim u nekim oblastima naročito imajući u vidu i da treba da doprinesu dugoročnom socio-ekonomskom poboljšanju regiona Zapadnog Balkana koji je ozbiljno pogođen pandemijom Covid-19”, kazali su iz Ministarstva.

