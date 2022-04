S umjerenim optimizmom do potpunog oporavka turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ove godine može da se očekuje potpuni oporavak turizma i nivo prihoda koji je projektovan ovogodišnjim budžetom, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović.

„Iako se na jednu krizu nadovezala druga, uz umjereni optimizam očekujemo da ćemo ove godine ostvariti prihode koji su na nivou između 90 odsto do 100 odsto od onoga što smo imali tokom rekordne 2019. godine”, kazao je Milatović na sjednici Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističkih sezona.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja, naveo da su saradnja institucija, zajednička promocija i otvaranje novih tržišta šansa na koju se oslanjaju njihova očekivanja.

“Izvanredna zimska sezona je uvod za potpuni oporavak turizma u Crnoj Gori koji nam slijedi“, rekao je Milatović.

Generalna direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu, Aleksandra Gardašević – Slavuljica, predstavila je rezultate uspješne zimske sezone, ali i aktivnosti koje se realizuju u cilju što boljeg odvijanja ljetnje.

„Prema najnovijim podacima Svjetske turistčke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO), Crna Gora je sa 249 odsto ostvarila najveći rast turističkog prometa tokom prošle godine u odnosu na 2020. i na listi je ispred Kipra i Maldiva”, kazala je Gardašević-Slavuljica.

Takvi rezultati su, kako je navela, dodatni podsticaj da se primjenom win-win modela, koji podrazumijeva zajedničko djelovanje svih stejkholdera, učini da predstojeća ljetnje turistička sezona bude još uspješnija.

Prema riječima Gardašević-Slavuljice, realizovane su brojne aktivnosti radi unapređenja ambijenta u kojem će se sezona odvijati i to uz usvajanje Strategije turizma koja je usklađena sa međunarodnim standardima i čija realizacija je počela.

Milatović je rekao da je veoma značajno interesovanje svjetski poznatih stručnjaka iz oblasti filmske industrije i kriptovaluta, jer to za Crnu Goru predstavlja dodatnu promociju.

„U Crnoj Gori boravi Vitalij Buterin sa svojim saradnicima, jedan od osnivača Etheriuma, druge najveće kriptovalute i svjetski stručnjak za tu oblast. Njegov boravak u Crnoj Gori, osim sa stručnog aspekta iz oblasti koju pokriva, jedan je od načina da skrenemo pažnju na našu zemlju kao destinaciju”, kazao je Milatović.

On je dodao i da teku pregovori sa poznatom američkom produkcijom koja je zainteresovana za snimanje nastavka jednog od najpoznatijih filmskih ostvarenja, posebno na auto-putu, ali i nekim drugim karakterističnim predjelima.

Direktor Aerodroma Crne Gore, Goran Jandreoski, naveo je podatak da je već sad 50 odsto uvećan avionski saobraćaj u okviru crnogorskih aerodroma, što ih je podstaklo na intenzivnije pripreme.

Prema njegovim riječima, u saradnji sa Nacionalnom turističčkom organizacijom (NTO) vodi se intenzivna kampanja koja će obezbijediti prevazilaženje nedolazaka turista sa Ukrajinskog tržišta i to otvaranjem novih. Jedno od njih je i Saudijska Arabija.

„Predstavnici Flynas avio kompanije iz Saudijske Arabije su najavili uvođenje svakodnevne linije na relaciji Rijad-Tivat ukoliko prvi letovi pokažu povećano interesovanje“, kazao je Jandreoski.

Tokom sjednice bilo je riječi i o svim aktivnostima, ali i izazovima u cilju što bolje realizacije ljetnje turističke sezone, u kojima učestvuju lokalne samouprave, brojne institucije i državna preduzeća koja imaju uticaja na tok realizacije sezone.

