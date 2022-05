Razvoj saobraćajne infrastrukture visoko na agendi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvoj i unapređenje saobraćajne infrastrukture nalazi se visoko na agendi Vlade i Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), poručio je resorni ministar Ervin Ibrahimović.

Iz MKI je saopšteno da je Ibrahimović danas razgovarao, tokom prve zvanične posjete, sa direktorom Stalnog sekretarijata transportne zajednice Matejom Zakonjšekom.

„Razvoj i unapređenje saobraćajne infrastrukture nalazi se visoko na agendi crnogorske Vlade i resora na čijem sam čelu”, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da Crna Gora, kao dominantno turistička destinacija, mora staviti akcenat na jačanje infrastrukture, naročito nacionalne mreže puteva, koji su važni zbog kvalitetnijeg regionalnog povezivanja.

“Budući da je riječ o vrijednim kapitalnim projektima moramo računati na podršku međunarodnih partnera, kako bi zajedničkim naporima realizovali naše ambiciozne, ali realne planove“, naveo je Ibrahimović.

On je dodao da u tome prepoznaje značaj osnivanja i funkcionisanja Stalnog sekretarijata transportne zajednice.

Iz MKI su rekli da je današnji razgovor bio prilika da se razmijene mišljenja o statusu projekta izgradnje prve dionice auto puta Bar – Boljare.

„Izgradnja prve prioritetne dionice, uz sve izazove i osporavanja koja su pratila projekat, donijela nam je neprocjenjiva znanja i iskustva, i možemo da pošaljemo jasnu poruku međunarodnim finansijskim institucijama i evropskim partnerima da smo spremni zajednički da nastavimo realizaciju narednih dionica tog važnog saobraćajnog pravca“, naveo je Ibrahimović.

Zakonjšek se saglasio sa Ibrahimovićem, ukazujući na značaj do sada realizovanih projekata, regionalnog karaktera.

Cilj tih projekata je, kako je rekao, ubrzanje protoka saobraćaja uklanjanjem biznis barijera, naročito u dijelu rekonstrukcije i izgradnje graničnih prelaza.

„Građani razumiju i prepoznaju napore koje nacionalne vlade ulažu u te projekte, i to je naš primarni cilj i zadatak“, istakao je Zakonjšek.

On je dodao da svi projekti koju su važni u smislu boljeg regionalnog povezivanja mogu očekivati dalju podršku Transportne zajednice, i da u tom smislu očekuje da se zajedničke aktivnosti nastave i tokom narednog perioda kada će Crna Gora preuzeti jednogodišnje predsjedavanje Upravnim Odborom Transportne zajednice.

„Vjerujem da ćemo ostvariti do sada planirane projekte, ali postoji interesovanje i za neke nove razvojne projekte od regionalnog značaja, za koje su zainteresovane i vlade susjednih zemalja, jedan od njih je i izrgradnja tunela na relaciji Rožaje – Peć“, rekao je Ibrahimović.

On je istakao da se potencijali sjevera Crne Gore moraju valorizovati.

Ibrahimović je ukazao na važnu činjenicu da se treba okrenuti turističkoj privredi sjevernog regiona.

On je dodao da turistička sezona na sjeveru može trajati godinu i da tu prepoznaje razvojnu šansu te regije.

„ Kada postignemo da sve tri regije u Crnoj Gori budu ravnomjerno razvijene, bićemo na dobrom putu da stvaramo stabilnu ekonomiju čitave države“ poručio je Ibrahimović na kraju sastanka.

