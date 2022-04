Rat u Ukrajini ima ogromne negativne posljedice za cio svijet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rat u Ukrajini, pored nemjerljive štete za narod i ekonomiju te zemlje, ima ogromne negativne posljedice za cio svijet, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović.

On je na Twitteru napisao da je UN-ov indeks cijena hrane u martu ove godine iznosio 159 poena, što je 12,6 odsto više u odnosu na februar.

“Ovo je najviši nivo cijena hrane na svijetu od početka mjerenja 1990. godine. Povećanje odražava posljedice rata u Ukrajini, koja je veliki proizvođač i izvoznik hrane”, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, detaljna analiza indeksa pokazuje rekordne cijene za biljna ulja, žitarice i neke vrste mesa, dok su podindeksi šećera i mliječnih proizvoda takođe porasli.

