Rast indeksa na Wall Streetu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak Dow Jones i S&P 500 indeks porasli četvrti dan zaredom jer su ulagače ohrabrile vijesti o napretku u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine, kao i pad cijena nafte.

Dow Jones ojačao je 338 bodova ili 0,97 odsto, na 35.294 boda, dok je S&P 500 porastao 1,23 odsto, na 4.631 poen, a Nasdaq indeks 1,84 odsto, na 14.619 bodova, prenosi SEEbiz.

Ulagače je ohrabrila vijest da je u mirovnim pregovorima Rusija u utorak obećala da će drastično smanjiti vojne operacije oko Kijeva i sjevernog grada Černihiva, a Ukrajina je predložila neutralni status uz međunarodne garancije da će biti zaštićena od napada.

Ukrajinski pregovarači su rekli da su predložili status po kojem se njihova zemlja ne bi učlanjivala u saveze ili imala baze za strane vojnike, ali bi joj se sigurnost jamčila pod uslovima sličnima članku 5. koji govori o kolektivnoj odbrani NATO-a.

Pozitivno je na tržište uticao i pad cijena nafte drugi dan zaredom.

Trgovce naftom zabrinulo je, ‘zatvaranje’ Šangaja kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, što bi moglo dovesti do smanjenja potražnje za naftom u Kini, najvećem svjetskom uvozniku nafte.

Pad cijena barela ublažio je strahovanja od jačanja inflacije, koja se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim nivoima u 40 godina, blizu osam odsto.

Kako bi suzbila inflaciju, nedavno je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) povećala ključne kamatne stope prvi put od 2018. godine, 0,25 postotnih bodova, a već u maju bi mogla da ih poveća daljih 0,50 postotnih bodova.

Premda se, dakle, očekuje agresivno povećanje kamata Feda, što bi moglo usporiti rast ekonomije, cijene dionica posljednjih dana rastu jer se ulagači nadaju da je privreda dovoljno snažna da izdrži dalje povećanje kamata.

Zahvaljujući tome, S&P 500 indeks ublažio je gubitke od početka godine. Još nedavno bio je u području korekcije, odnosno deset odsto ispod svog rekordnog nivoa, a trenutno je u minusu od početka godine manje od tri odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,86 odsto, na 7.537 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 2,8 odsto, na 14.820 bodova, a pariski CAC 3,08 odsto, na 6.792 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS