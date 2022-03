Rast dolara

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima je vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice porasla jer se očekuje da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) uskoro dodatno povećati kamate, dok evropska i japanska još neko vrijeme neće zaoštravati monetarnu politiku.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošle sedmice 0,6 odsto, na 98,78 bodova.

Pritom je kurs dolara prema japanskoj valuti skočio 2,4 odsto, na 122,05 jena (JPY) i kreće se oko najvišeg nivoa u šest godina, prenosi SEEbiz.

Američka valuta ojačala je i u odnosu na evropsku, pa je cijena eura skliznula 0,6 odsto, na 1,0985 USD.

Dolar je ojačao u šest od posljednjih sedam sedmica jer se smatra sigurnijim utočištem za kapital u nesigurna vremena i jer se očekuje da će Fed krenuti još agresivnije u borbu protiv inflacije.

Prošle sedmice su ponovo porasle cijene nafte i sirovina, što znači da bi inflacioni pritisci mogli dodatno ojačati, iako se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) već ionako kreće na najvišim nivoima u 40 godina, blizu osam odsto.

Kako bi suzbila inflaciju, Fed je nedavno povećala ključne kamate 0,25 postotnih bodova, a sve je jasnije, po komentarima niza zvaničnika Fed-a, da će banka na narednoj sjednici u maju povećati kamate daljih 0,5 postotnih bodova.

„Svi se slažu da će period visoke inflacije potrajati duže nego što se očekivalo, a to će zakomplikovati situaciju centralnim bankama. Vjerovatno ćemo vidjeti podršku dolaru zbog povećanja kamata Feda, dok će Evropa u tome zaostajati. Razlika u kamatama mogla bi podržavati američku valutu”, kazao je analitičar u firmi Oanda, Edward Moya.

Zbog toga, ali i rata u Ukrajini, što će usporiti rast ekonomije eurozone, euro je oslabio.

“Kombinacija dugotrajnih rizika povezanih s Rusijom, visokih cijena energije i razlike u monetarnim politikama Fed-a i Evropske centralne banke (ECB) i dalje ukazuje na slabiji, a ne snažniji kurs eura prema dolaru”, smatraju analitičari u banci ING.

Dolar je još značajnije prošle sedmice ojačao prema japanskom jenu, čiji je kurs skliznuo na novi najniži nivo od decembra 2015. godine.

To je posljedica očekivanja da će zbog sporog rasta ekonomije japanska centralna banka održavati krajnje labavu monetarnu politiku duže nego većina ostalih najvećih centralnih banaka u svijetu.

“Ne očekujemo značajniju dalju deprecijaciju jena prema dolaru. Mišljenja smo da mu je cijena od 115 JPY za dolar odgovarajuća, s obzirom na ustrajnost japanske centralne banke na krajnje popustljivoj monetarnoj politici”, ocijenio je analitičar u Eburyju, Roman Ziruk.

