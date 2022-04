Rast cijena vozila i neizvjesnost kod rokova isporuke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast cijena vozila, neizvjesnost kod rokova isporuke, ograničenost u paketima opreme, najviše se odrazila na tržištima slabije kupovne moći, kojima zasigurno pripada i tržište Crne Gore, ocijenio je izvršni direktor Rokšped Auto Centra, Željko Božović.

On je kazao da su prioritet kod isporuke vozila dobila tržišta kod kojih su kupci bili spremni da plate dodatna povećanja troškova koštanja proizvodnje automobila i čija je kupovna moć dozvoljavala luksuz da duže čekaju proizvodnju vozila.

“Nakon više od tri decenije, u kojima je proizvodnja automobilske industrije premašivala potražnju, tokom pandemije koronavirusa situacija se sasvim preokrenula”, rekao je Božović agenciji Mina-business odgovarajući na pitanje da li su pandemija i dešavanja u Ukrajini uticala na pad prodaje automobila.

Božović je naveo da, kao i ostalim proizvođačima, i brendovima koje zastupa Rokšped Auto Centar a to su Volkswagen, Audi i SEAT, nedostaju čipovi, došlo je do problema u lancima snabdijevanja, rastu cijene sirovina, a samim tim i cijene vozila.

“Zbog svega navedenog, kupci vozila više ne mogu da računaju na velike popuste, a na naručene automobile čekaju mnogo duže nego ranije”, dodao je Božović.

Prema njegovim riječima, za godišnju potrebu tržišta Crne Gore proizvođači potroše svega nekoliko sati, što bi moglo ukazati da će i sami uticaj pandemije kod zadovoljenja potreba imati najblaži efekat, ali nažalost situacija nije takva.

“Sveobuhvatni oporavak u lancu snabdijevanja očekivao se tokom naredne godine, ali je novonastala situacija u Ukrajini dodatno pogoršala situaciju i neizvjesnost i sada je veoma teško prognozirati kada bi se mogao očekivati oporavak, s obzirom na to da je cjelokupna svjetska automobilska industrija zasnovana na proizvodnim lancima”, ocijenio je Božović.

On je objasnio da su velike fabrike automobila ranije uglavnom u svojim pogonima proizvodile što je moguće veći broj dijelova, ali prije otprilike 30 godina su promijenile sistem rada i preusmjerile proizvodnju dijelova na svoje dobavljače, radi uštede i povećanja efikasnosti svojih pogona.

“Ovakva filozofija proizvodnje i poslovanja je dala dobre rezultate, ali u doba krize, kao što je kriza sa virusom covid-19 i ratom u Ukrajini, lanci dobavljača su prekinuti i proizvođači će morati da traže nova rješenja i manje zavisnosti u proizvodnim lancima. S obzirom na nesporan kvalitet brendova koje zastupamo i velikim investicijama njemačkih proizvođača, sigurni smo da će koncern Volkswagen naći adekvatno rješenje za ove izazove”, kazao je Božović.

On je, odgovarajući na pitanje da li su lanci snabdijevanja otežani zbog aktuelne krize i kako se to rješava, odgovorio da je tržište Crne Gore prepoznato kod proizvođača kao tržište koje veoma cijeni brend Volkswagen, tako da je i zainteresovanost kupaca bila najviše usmjerena na Volkswagen, čija vrijednost polovnih vozila u doba pandemije je najviše porasla i čija su vozila najmanje izgubila u odnosu na ranije investiran novac prilikom kupovine novog modela.

“Neki modeli skoro i da nijesu izgubili na vrijednosti, kao što je najprodavaniji model Golf”, rekao je Božović.

On je naveo da trenutna potražnja za modelima premašuje mogućnost njihove ponude.

“Primjetno je da su najviše pogođeni oni proizvođači koji u svojim automobilima imaju najviše savremene tehnologije i gdje nedostaci u lancu snabdijevanja prave najviše problema. Bez obzira na kom kontinentu se nalaze proizvodni procesi, nedostaci komponenti značajno produžavaju rokove isporuke”, naveo je Božović.

On je, govoreći o trendu u narednom periodu, imajući u vidu neizvjesno stanje zbog ukrajinske krize, ali i znatnog porasta cijena goriva, kazao da smo svi svjedoci trenutne inflacije koja pogađa sve zemlje Evrope.

“Najave su da će do kraja godine inflacija imati dvocifreni rezultat, zbog čega je sasvim normalno očekivati nova povećanja cijena automobila uzrokovano poremećajem u lancima snabdijevanja kao i ratom u Ukrajini”, rekao je Božović.

On je saopštio da sve više proizvođača već godinama razvija tehnologiju vozila na električni pogon, kako bi bili adekvatno spremni na mnogobrojne izazove u budućnosti.

“Prodaja automobila na električni pogon bilježi značajan rast, a posebno na tržištima sa razvijenijom infrastrukturom za korišćenje e-vozila. U posljednje dvije godine i tržište Crne Gore bilježi rast prodaje električnih vozila, a posebno su interesantna e-vozila iz ponude Volkswagen koncerna od kojih kupci najviše očekuju”, zaključio je Božović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS