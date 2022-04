Rast cijena nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak prema 108 USD budući da je zabrinutost za snabdjevanje zbog ruske invazije na Ukrajinu i zastoja u pregovorima o iranskom nuklearnom programu prevagnula nad najavom prodaje miliona barela iz rezervi.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila 3,19 USD viša u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 107,58 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 3,46 USD višoj cijeni, od 102,73 USD, prenosi SEEbiz.

Cijene je u prošloj sedmici obuzdala najava američkog predsjednika Joea Bidena da će na tržište tokom šest mjeseci plasirati milion barela dnevno iz strateških rezervi, a na sličan potez obavezale su se i članice Međunarodne energetske agencije (IEA).

Na početku sedmice pažnja se ponovo preusmjerila na sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu i razgovore u EU o zabrani uvoza ruskih energenata.

Zabrinutost za snabdjevanje podržala je cijene i prije ruske invazije na Ukrajinu, a sankcije su kupce i prevoznike navele da zaobilaze naftu iz Rusije.

“Zahvaljujući otpuštanju ogromnih milion barela dnevno u periodu od šest mjeseci samo u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) tržište vjerovatno više neće biti akutno manjkavo snabdjeveno u drugom i trećem tromjesečju”, napisao je analitičar Commerzbanka Carsten Fritsch.

Podršku cijenama pružila je i pauza u pregovorima o oživljavanju sporazuma o iranskom nuklearnom programu iz 2015. godine, koji bi omogućio ukidanje sankcija na iransku naftu. Iran je u ponedjeljak za zastoj okrivio SAD.

Kakvo-takvo olakšanje donijelo je primirje u Jemenu, koje bi moglo ublažiti prijetnje snabdjevanju s Bliskog istoka.

Ujedinjeni narodi isposlovali su prvo primirje između Saudijske Arabije i Hutija u sedam godina sukoba. Saudijska naftna postrojenja ponovo su bila na udaru Hutija, podsjeća Reuters.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak koštao 104,9 USD, što znači da je pojeftinio 2,84 USD u odnosu na prethodni radni dan.

