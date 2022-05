Puna posvećenost daljem napretku u pregovaračkom procesu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora mora pokazati posvećenost stvarnim reformama u ključnim oblastima da bi zauzela poziciju nespornog lidera u procesu evropskih integracija, smatraju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković i šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa.

Joković se na sastanku sa Popom zahvalio partnerima iz Evropske komisije na dosadašnjoj pomoći i podršci Crnoj Gori, naglašavajući posvećenost daljem napretku u pregovaračkom procesu u poglavljima 11, 12 i 13 sa krajnjim ciljem što skorijeg ispunjavanja svih mjerila i ulasku Crne Gore u EU.

Joković je kazao da će se uložiti dodatni napori u cilju ispunjavanja obaveza sa evropske agende, posebno u dijelu zatvaranja poglavlja koja se tiču oblasti poljoprivrede, ribarstva i bezbjednosti hrane.

Popa je čestitala Jokoviću stupanje na dužnost, te izrazila uvjerenje da će se tokom njegovog mandata nastaviti i unaprijediti saradnja sa institucijama EU na polju poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i bezbjednosti hrane.

Tokom sastanka su, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, razmijenjena mišljenja o aktivnostima u pogledu pripreme Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja sa Akcionim planom za usaglašavanje sa pravnom tekovinom EU kao i velikog broja zakona i podazkonskih akata čijim će se donošenjem u narednom periodu ostvariti visok stepen usaglašenosti sa pravnom tekovinom EU.

Poseban naglasak stavljen je na jačanje institucionalne i političke podrške daljoj implementaciji pretpristupnih sredstava iz IPARD programa, u cilju što snažnijeg efekta na poljoprivredu i ruralni razvoj u Crnoj Gori.

