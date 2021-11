Projekat Solari neophodan Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat Solari 3000+ i 500+ neophodan je Crnoj Gori, jer će se njime raditi na podizanju standardna domaćinstava i preduzeća, ali i trasirati put zelene energetske tranzicije, ocijenjeno je na sastanku sa predstavnicima 15 lokalnih samouprava, Elektroprivrede i Eko-fonda.

Na sastanku koji je iniciralo i organizovalo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma saopšteno je da će Ministarstvo poslati lokalnim samoupravama detaljno definisane tehničke specifikacije projekta, dok su se predstavnici lokalnih samouprava obavezali da provjere odluke o građenju odnosno postavljanju pomoćnih objekata i odluke o građenju lokalnih objekata od opšteg interesa, pravila i procedure i o tome obavijeste Komisiju za investicije u elektroenergetskom sektoru koja vodi kompletnu realizaciju projekta.

Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ratko Mitrović, naveo je da je Ministarstvo na čijem je čelu iniciralo projekat i da će predstavljati jednu od najznačajnijih investicija u oblasti energetike i zaštite životne sredine u posljednjim decenijama.

„U Crnoj Gori 60 odsto stanovništva živi u individualnim stambenim objektima, koji su, nažalost, najveći zagađivači životne sredine, posebno zbog toga što se veliki broj domaćinstava, u zimskom periodu, grije na drva i ugalj. Ovim projektom ne samo da se rješava standard domaćinstava koja neće morati da plaćaju velike račune za utrošnju električne energije, već se njime rješavaju i određeni energetski i ekološki problemi, kroz na primjer smanjenje emisije ugljen-dioksida “, naveo je Mitrović.

Direktorica direktorata za razvoj stanovanja, Radmila Lainović, iz čijeg je direktorata i potekla inicijativa, napomenula je da je neophodno između nadležnih koji učestvuju u projektu usaglasiti pravila, procedure i uslove prijavljivanja domaćinstava, odnosno građana i preduzeća, kako bi se pronašlo, ako je ikako moguće, jedinstveno zakonsko rješenje koje bi cijeli proces prijavljivanja za konkurs maksimalno pojednostavilo i olakšalo.

„Neophodno je da se svim domaćinstvima i preduzećima obezbijedi mogućnost da učestvuju, te da se procedura postavljanja panela unaprijed definiše, ali i uklone barijere koje bi mogle uticati na efikasnu realizaciju ili uvećanje troškova postavljanja solarnih panela“, kazala je Lainović.

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine, Draško Bioljević, kao predstavnik insistitucije preko koje će se građanima omogućiti subvencija od 20 odsto za kupovinu foto-naponskih panela, saopštio je da je zaista u cijelom projektu najbitnije svakom korisniku, i domaćinstvu i pravnom licu, omogućiti da uživaju benefite projekta.

Projekat se izvodi na inicijativu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, preko Fonda za zaštitu životne sredine-Eko fonda, a u saradnji sa Elektroprivredom, CEDIS-om, Ministarstvom za kapitalne investicije i drugim nadležnim organima, kojim se obezbjeđuja podrška pri kupovini i ugradnji foto-naponskih panela snage do deset kilovati (kW) za individulne stambene objekte i ugradnje foto naponskih panela do 30kW za pravna lica na teritoriji Crne Gore, daće impuls zelenoj energetskoj tranziciji u Crnoj Gori.

Ovim projektom će se omogućiti da 3000+ domaćinstava i 500+ preduzeća lica, kupe i ugrade panele snage do deset kW i 30 kW, čiju će vrijednost plaćati preko računa za struju, uz subvenciju od 20 odsto koju obezbjeđuje Vlada.

Projekat će omogućiti građanima da od potrošača i kupaca, postanu proizvođači i prodavci električne energije.

Kompletnu realizaciju projekta Solari 3000+ i 500+ će voditi Komisija za investicije u elektroenergetskom sektoru koju čine predstavnici EPCG, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva kapitalnih investicija, CEDIS-a, Eko fonda, CGES-a i drugih nadležnih institucija.

