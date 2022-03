Proizvođači mlijeka obustavljaju isporuku u utorak

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvođači mlijeka članovi Udruženja stočara u utorak će obustaviti isporuku mlijeka crnogorskim mljekarama, saopšteno je Vijestima iz tog udruženja.

Proizvođači mlijeka traže da im se ukupna otkupna cijena poveća na 70 centi, zbog novog rasta cijena stočne hrane i drugih inputa u proizvodnji.

Dosadašnji pregovori sa otkupljivačima, Ministarstvom poljoprivrede i trgovcima nijesu doveli do tih rezultata, a ranije dogovoreni sastanak za ponedjeljak sa ministrima poljoprivrede, finansija i ekonomskog razvoja je odložen za srijedu.

