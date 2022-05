Spajić: Nije potrebno novo zaduženje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši ministar finansija Milojko Spajić smatra da, nakon onoga što je prethodna vlada ostavila za sobom, nije potrebno ni razmišljati o suštinskom rebalansu i novom zaduženju, što potvrđuju brojke koje su objavljene za prvi kvartal.

“Da govore činjenice, Ministarstvo finansija je objavilo oficijalne podatke, deficit od 0,7 odsto za četiri mjeseca, tri odsto prošle godine”, rekao je Spajić TVCG.

On je dodao i da nije potrebno novo zaduženje koje najavljuje ministar finansija Aleksandar Damjanović.

“Za prva četiri mjeseca prihoda je 70 miliona više nego što smo planirali i ne vidim potrebu za suštinskim rebalansom i dodatnim zaduživanjem. Ako se sjećate mi smo u zakonu u budžetu rekli da ćemo se zadužiti 70 miliona za amandmane većine i nema potrebe za rebalansom i zaduživanjem”, rekao je Spajić.

On je kazao i da je najava zaduženja kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) najlakši potez, za koji nije potreban poseban angažman.

“Znate šta će MMF da traži? Smanjenje plata i penzija, da deficit dobro stoji, 0,7 odsto, istorijski minimum. Nikad tako nizak deficit nijesmo imali u istoriji”, saopštio je Spajić.

Upravo je deficit prije dva dana bio sporan na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

“Oni mogu da ga predstavljaju kako hoće, brojke su za nama – deficit 76 odsto manji od planiranog, nijesmo ga planirali prije deset godina, nego prije pet-šest mjeseci, prihodi su dobri”, naveo je Spajić.

