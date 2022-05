Prioritet beskopromisna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije je apsolutni prioritet Vlade, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je, novinarima u Skupštini, kazao da o akciji hapšenja predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića govore rezultati, kao i da je pozdravlja.

“Neka pričaju rezultati, a oni su za sada neumoljivi i očekujem da se taj trend nastavi”, rekao je Abazović.

On je naveo da je policija ista kao prije, ali da su tužioci različiti.

“Policija je ista, kao i prije tri ili šest mjeseci, samo imamo različitog tužioca i onda imamo rezultate. Svaka kritika pada u vodu kada se stvari postave kako treba”, kazao je Abazović.

On smatra da Crna Gora ide konačno u željenom pravcu, a to je da distribucija pravde bude na mnogo većem nivou nego do sada.

Abazović je saopštio i da bi od sjutra trebalo da cijene goriva budu niže.

“To je i bio plan koji je predstavio ministar finansija Aleksandar Damajnović”, podsjetio je Abazović.

On smatra da je to korak da se pomogne građanima, pri čemu je naveo da se inflacija ne može zaustavi, jer je globalno tržište potpuno poremećeno.

“Crna Gora je za sada dobro prošla u odnosu na neke države, a tu smo da napravimo sve intervencije da građanima koliko toliko pomognemo. Najgore je što su građani čekali dva mjeseca za to”, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS