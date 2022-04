Đukanović dobio nagradu Zlatni most

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjedniku Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutinu Đukanoviću, dodijeljena je prestižna nagrada Zlatni most, u okviru Dunavskog biznis foruma održanog u Banja Luci.

Nagradu Zlatni most Đukanoviću je dodijelio Institut evropskih regiona iz Salcburga, udruženje TERIS iz Slovenije i Media Invent iz Novog Sada.

Direktor Media Invent-a, Vlado Markanović, kazao je da je zahvaljujući Đukanoviću i njegovom menadžerskom timu ta crnogorska kompanija zaslužuje priznanje Lider održivog razvoja, a oni su odlučili da mu dodijele nagradu Zlatni most.

Markanović je dodao da je EPCG, sa Đukanovićem na čelu, prepoznata kao kompanija koja promoviše rad i profesionalni napredak, a širok portfolio budućih projekata ukazuje na snažnu razvojnu strategiju.

“Djelovati lako, misliti teško i raditi promišljeno je vrlo neudobno, uz prilično složene ekonomske i političke prilike, ali zato je tu Zlatni most da stimuliše, unapređuje saradnju i povezuje regione“, rekao je Markanović.

Đukanović se zahvalio na dodijeljenom priznanju i iskazao zadovoljstvo jer je, i van granica Crne Gore, EPCG prepoznata kao ozbiljna i perspektivna kompanija.

“Ciljevi Dunavskog biznis foruma su promocija Dunavske strategije i uticaj biznisa na njenu implementaciju, unapređenje regionalne saradnje, izgradnja jedinstvenog prostora Zapadnog Balkana kao i povezivanje ljudi, ideja i tržišta u okviru subregionalne saradnje”, navodi se u saopštenju.

Tokom jednodnevnog foruma održano je više panel diskusija o temama Digitalizacija kao generator novih poslova, Zelena energija – održivi razvoj i životna sredina, Poslovna infrastruktura – ekološki park i drugi.

Ovogodišnji Dunavski forum okupio je brojne učesnike i vodeće ličnosti iz oblasti ekonomije i privrede iz cijelog regiona.

Među ovogodišnjim dobitnicima priznanja Zlatni most za povezivanje ljudi, ideja i tržišta su i grad Niš – gradonačelnica Dragana Sotirovski, grad Leskovac – gradonačelnik Goran Cvetanović, grad Kruševac – gradonačelnica Jasminka Palurović, grad Banja Luka – gradonačelnik Draško Stanivuković.

Dobitnici su i direktor Elektroprivrede Republike Srpske, Luka Petrović, predsjednik Gospodarske komore u Federaciji BiH, Marko Šantić, direktor Hidroelektrane (HE) Bistrica, Dejan Pavlović (Republika Srpska), pokrajinski sekretar Vojvodine za privredu i turizam, Nenad Ivanišević, generalni direktor Srbijavode, Goran Puzović, Martin Bratanič iz Terisa (Slovenija), Opština Veliko Gradište – predsjednik Dragan Milić, te Javor Radovanković, preduzetnik iz Rumunije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS