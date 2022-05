Digitalna transformacija neophodan preduslov daljeg razvoja Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je spremna da osnaži digitalne vještine cjelokupnog društva u cilju održivije i prosperitetnije budućnosti za sve građane i privredu, poručio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je, na konferenciji OECD i Evropske unije na visokom nivou o Jugoistočnoj Evropi pod nazivom Odliv ljudskog kapitala – Oblikovati zajedno budućnost, najavio da će Vlada raditi na formiranju posebnog tijela koje će baviti digitalizacijom i inovacijama i međuresornom i međuinstitucionalnom saradnjom u toj oblasti.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma saopštili su da je Đurović, na drugom ministarskom panelu „Transformacija talenata u Jugoistočnoj Evropi: Razvijte današnje ljude za sjutrašnji kapital“, govorio o različitim izazovima i mogućnostima tehnološkog razvoja Crne Gore i potrebi uređenja tržišta rada, kao i pristupima i putu ka digitalnoj transformaciji države.

On je kazao da je digitalna transformacija postala imperativ daljeg razvoja svake zemlje u svijetu i da podrazumijeva integraciju digitalnih tehnologija u sve aspekte razvoja privrede i društva.

„Prateći pozitivne trendove, Crna Gora je spremna da radi na osnaživanju digitalnih vještina cjelokupnog društva u cilju održivije i prosperitetnije budućnosti za sve naše građanke i građane, kao i privredu“, istakao je Đurović.

On je rekao da je digitalna transformacija jedan od strateških prioriteta Crne Gore i da su kroz strateška dokumenta digitalne vještine prepoznate kao osnovno sredstvo i prednost, ne samo za zaposlene, već i nezaposlene koji žele da učestvuju na tržištu rada.

Đurović je naveo da vjeruje da će novi imidž i ambijent Crne Gore, kao moderne, digitalizovane zemlje, učiniti odliv radne snage manjim, a posebno mladih talentovanih ljudi.

„Mladi su naš najveći kapital. Upravo je na nama da zadržimo mlade u državi i uspostavljanjem adekvatnih politika i ambijenta smanjimo njihovu potrebu da odlaze iz Crne Gore“, kazao je Đurović.

Kako je naveo, projekti poput „Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu“, koji je uvršten na Jedinstvenu listu projekata Crne Gore, mogli bi da smanje digitalni jaz i obezbijede fiksnu širokopojasnu vezu za obrazovne ustanove, bolnice, javne ustanove, opštine i domaćinstva, sa posebnim fokusom na ruralna područja.

Takvi projekti, kako je dodao, mogli bi da povećaju poslovne mogućnosti u svim privrednim sektorima i omoguće uključivanje svih učesnika i zajednica kroz pristup informaciono-komunikacionim tehnologijama.

„Potpuno smo svjesni da svi ti procesi treba da budu dobro koordinisani i da sve relevantne institucije treba snažno da se povezuju i uče jedni od drugih, sprovodeći komplementarne aktivnosti“, rekao je Đurović.

Iz Ministarstva su kazali da je na marginama konferencije Đurović imao bilateralne susrete sa vršiocem dužnosti ministra za razvoj i saradnju Slovenije Stanislavom Raščanom, potpredsjednikom Vlade za ekonomske poslove, koordinaciju ekonomskog sektora i investicije Sjeverne Makedonije Fatmirom Bitićijem i državnim sekretarom u Ministarstvu ekonomije Srbije Draganom Stevanovićem.

„On se sastao i sa ministarkom finansija i ekonomije Albanije Delinom Ibrahimaj, ministrom industrije, preduzetništva i trgovine Kosova Rozetom Hajdari, državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Zdenkom Lučićem, državnim sekretarom Ministarstva vanjskih poslova Rumunije Kornelom Ferutom i zamjenicom ministra vanskjih poslova Bugarske Velislavom Petrovom“, navodi se u saopštenju.

